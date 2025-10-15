ハイジ、新大阪から新幹線に乗って“上京” 万博スイス館「私たちの物語はまだまだ続きます」動画で表現
大阪・関西万博の閉幕にあたり、在日スイス大使館が13日、公式SNSを通じ、スイスパビリオンへの来場に感謝をつづった。
【動画】万博「スイス館」のハイジが新幹線に乗って“上京”
メッセージを込めた動画を公開。『アルプスの少女ハイジ』のハイジが、万博のレガシーがつまった箱を受けとると、新大阪から新幹線に乗って東京へ行き、在日スイス大使館に届け、日本とつながり続ける思いを表現した。
「スイスパビリオンをお楽しみいただけましたか？ そしてスイスに興味を持っていただけたでしょうか？大阪・関西万博は終わっても、私たちの物語はまだまだ続きます」と呼びかけた。
スイス館は、最終日前日に「来場者100万人を突破しました！」とも報告。ハイジは、ミャクミャクらとともに万博で愛されたキャラクターとなった。
ファンからは、多数の感謝の声が寄せられている。
