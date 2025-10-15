大阪・関西万博　スイスパビリオン （C）ORICON NewS inc.

　大阪・関西万博の閉幕にあたり、在日スイス大使館が13日、公式SNSを通じ、スイスパビリオンへの来場に感謝をつづった。

【動画】万博「スイス館」のハイジが新幹線に乗って“上京”

　メッセージを込めた動画を公開。『アルプスの少女ハイジ』のハイジが、万博のレガシーがつまった箱を受けとると、新大阪から新幹線に乗って東京へ行き、在日スイス大使館に届け、日本とつながり続ける思いを表現した。

　「スイスパビリオンをお楽しみいただけましたか？ そしてスイスに興味を持っていただけたでしょうか？大阪・関西万博は終わっても、私たちの物語はまだまだ続きます」と呼びかけた。

　スイス館は、最終日前日に「来場者100万人を突破しました！」とも報告。ハイジは、ミャクミャクらとともに万博で愛されたキャラクターとなった。

　ファンからは、多数の感謝の声が寄せられている。