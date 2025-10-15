見取り図・盛山晋太郎「ボディメイク部門」受賞 −20kg成功後も＋3kgで維持「次はanan表紙を」【anan AWARD 2025】
【モデルプレス＝2025/10/15】見取り図の盛山晋太郎が15日、都内で開催されたライフスタイルグラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）が“時代の顔”となるスターを表彰する「anan AWARD 2025」に出演。ボディメイク部門で受賞した。
【写真】見取り図・盛山、話題の20kg減ビフォーアフター
今年4月に始動した連載企画 「見取り図・盛山のananへの道」 で、本気のボディメイクに挑戦し、およそ3か月間にわたる挑戦の末、当初設定した目標を大幅に超える、マイナス20kgを達成。 見事“史上最高の自分”を体現した姿でバックカバーを飾ったことが大きな話題に。自ら定めた目標を達成し、読者に感動と勇気を届けた姿に敬意を表し、ボディメイク部門が贈られた。
受賞コメントにて、減量に成功した当時を振り返った盛山は「＃私たちの盛山を返せ」といったハッシュタグがX上でトレンド入りしたこと、さらには「最初のルーツがEXITのりんたろー。だったんです」と発端はりんたろー。だったと暴露。「この金のパンダ（トロフィー）で後頭部ぶんなぐってやりたいなと」とユーモアを交えて明かした。
バックカバーを務めた際の写真を見ながら当時の撮影を振り返っていくと「このときからプラス3kgぐらいで維持してます」と見事に維持しているといい、「次は表紙をやらせていただきたいです！」と意気込み。「本当に油断したら太ってしまうので。『anan AWARD』がなかったらプラス18kgぐらいになってるので。ananがいないと維持できない！」と感謝も語っていた。（modelpress編集部）
スーパーアイドル部門：大橋和也（なにわ男子）
ボディメイク部門：盛山晋太郎（見取り図）
ボーダレスカルチャー部門：PLAVE（映像出演）
クリエイティブ部門：QuizKnock（伊沢拓司・東問・東言）
カルチャー部門：塚原あゆ子
アスリート部門：北海道日本ハムファイターズ（映像出演）
絶対王者部門：キヨ（映像出演）
ステージ部門：鳳月杏（月組）
俳優部門：今田美桜
大賞：timelesz
【Not Sponsored 記事】
◆見取り図・盛山ら受賞「anan AWARD」
◆ 「anan AWARD」受賞一覧
