シリーズ「昭和からのメッセージ」です。今年は戦後80年「集団自決」と聞くと、太平洋戦争末期の沖縄戦をイメージする方が多いかもしれません。しかし戦時中、奄美群島でも集団自決のための壕を掘っていたとの証言があります。

横浜市に住む元教員の男性がこの事実に再び光をあてています。

先月、奄美空港に降り立ったのは、横浜市に住む元中学校教員、津田憲一さん（71）です。今年7月、1冊の本を出版しました。

戦時中、瀬戸内町の加計呂麻島で集団自決のための壕があったとの証言を集めました。

（朗読）「『玉砕のための壕』、本当は集団で自決させる計画だった」「区長さんから『死に場所をつくりましょうや』との話があった」

『玉砕壕』…家族にもしたことない話

津田さんが加計呂麻島と縁ができたきっかけは8年前。中学校の教員を退職後、旅行で訪れた島で、当時96歳だった知人の母親から偶然、聞いた話でした。

（津田憲一さん）「飛び出してきたのが、山の上に防空壕を掘って『玉砕壕』と呼んでいたという話をされて。家族にもしたことない話をポロっとされたのが、すべてのきっかけ」

「玉砕」という言葉に津田さんが引っかかったのには理由がありました。2007年に起きたいわゆる「教科書検定問題」です。

（津田憲一さん）「こんなに地元では大問題になっているのかと。これが強烈だった」

11万人が集会に詰めかけ…「教科書検定問題」

当時、文部科学省が行った教科書検定の結果、「沖縄戦で旧日本軍が住民に集団自決を強制した」との記述が教科書から削除されたのです。

太平洋戦争末期の沖縄戦。島の4人に1人が亡くなった地上戦では、多くの住民が洞穴などで「集団自決」に追い込まれました。しかし、「軍の強制」が削除されたことに、当時沖縄では反発した市民ら11万人が集会に詰めかけました。

社会科の教員だった津田さんは、授業で教え子に伝えたいと、2017年まで10年かけて沖縄で証言を集めました。

加計呂麻島で「集団自決壕」の話を聞いたのは、その直後のことでした。

（津田憲一さん）「こんなうってつけの場所は、やっぱりないんだよね」

奄美大島と加計呂麻島に挟まれた大島海峡。リアス海岸の入り組んだ地形が天然の要塞として注目され、明治時代から太平洋戦争終結まで旧日本軍の施設が多く造られました。

奄美群島は、激しい空襲に見舞われました。

（鞠山重子さん）「徳浜と言えば、この白い砂浜ときれいな海」

加計呂麻島の徳浜地区で暮らす鞠山重子さん（70）です。

母親の国島静子さんは8年前、聞き取りで島を回っていた津田さんに、「戦後、旧日本軍から防空壕は住民を自決させるためだったと聞いた」と証言しました。

（鞠山重子さん）「（防空壕が）あるのは子どもの頃から見ていたが、単なる避難するためだろうなと。あまりにも自分の身近なことを知らなさすぎた」

津田さんは島におよそ30あるすべての集落を回って40人の証言を集めました。壕を掘ったと証言した10人のうち静子さんを含めて6人が「玉砕や自決のための壕だった」と証言しました。

当時の記憶が蘇る…

99歳を迎えた静子さんです。当時、聞き取りをした住民の多くが90代となり、再び証言を得ることが難しくなっていますが、この日は当時の記憶が蘇りました。

（津田憲一さん）「昔、山の上に大きな防空壕を掘ったという話を聞いたよ」

（国島静子さん）「（兵隊さんが）『あれ何のために掘っていたか知っていたか』と言うから、『ただ防空壕に入るために掘っていた』と言ったら、（兵隊さんが）笑って『あなたたちが一緒に死ぬための防空壕だよ』と。みんなびっくりして」

集落全体が空襲で焼けたことも鮮明に覚えています。

（国島静子さん）「走って峠から（集落を）見たら、家は灰だらけ。みんなでそこで抱き合って泣いた」

（津田憲一さん）「戦争が始まって大混乱の中で起きたのではなくて、用意周到に計画にされている。ぞっとする」

集団自決は、奄美群島では起きませんでした。それでも沖縄戦に似た「集団自決」に向けた動きが証言として残っていることに、専門家は、「奄美での出来事は沖縄戦の一環だった」と捉えています。

（平和教育が専門・琉球大学 山口剛史教授）「32軍が沖縄戦の中で編成されるが、範囲は奄美から与那国まで。軍の作戦の枠・規模、当然奄美が入っている。言い方は変ですが、奄美も沖縄戦なんだということ」

奄美などにも戦線が拡大していれば、「沖縄戦と同じことが起きた」と考えています。

（平和教育が専門・琉球大学 山口剛史教授）

「死を前提にした集め方は、沖縄戦の事例でも集団自決につながっていく行動として散見される」

「（奄美大島が）戦場になったときには、同じようなことが当然起こったであろうと考えるのが普通。軍の強制性がない限り、起きにくいものであることは確か」

「事実は掘り起こさないと」再び光が当てられた島の歴史

集団自決にまつわる壕が、加計呂麻島のどこに何か所あるのか全体像は分かっていません。

（津田憲一さん）「この山の中に確実にあるんですよね」「（壕は）木々に覆われて埋もれてしまったけど、実際に掘り起こせなくても事実は掘り起こさないと、そして伝えていかないといけない気がする」

1人の男性によって再び光が当てられた島の歴史。また埋もれさせないために証言とどう向き合うべきか。私たちに問われています。

