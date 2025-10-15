健栄製薬、『ヒルマイルド』永瀬廉の契約満了で感謝「いちファンとして陰ながら応援させて頂きます」
健栄製薬は15日、公式Xを更新。同社商品である『ヒルマイルド』のCMキャラクターを務めていたKing ＆ Prince永瀬廉のタレント契約満了を報告した。
同社Xでは「多くのお問合せを頂いているヒルマイルドの前タレント契約につきまして、一つ一つのお問合せに時間がかかり回答をお待たせしている状況ですので、こちらで発信させて頂きます」と言及。「この度契約終了の申し入れを受けタレント契約を満了させて頂く事となりました」と説明した。
続けて「5年間もの長きに渡りヒルマイルドブランドをサポート頂けましたこと心より感謝しております。一緒に応援して頂きましたファンの皆様も本当にありがとうございます。益々のご活躍と皆様のご健勝を心より祈念しております」と感謝をつづった。
また「これからも、いちファンとして陰ながら応援させて頂きます。今後も引き続き弊社製品をご愛顧頂けますと幸いでございます」と呼びかけている。
なお、新キャラクターにはtimeleszの原嘉孝、篠塚大輝が起用され、18日より新テレビCMが放送されることが発表されている。
