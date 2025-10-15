キノコ採りの遭難で「男性2人」が亡くなりました。



14日、長野市信州新町の山林でキノコ採りに出かけて行方が分からなくなっていた76歳の男性が15日朝発見され、死亡が確認されました。



下伊那郡・泰阜村の山林でもキノコ採りをしていた87歳の男性が死亡しています。



リポート

「時刻は7時半を過ぎました。きのうから行方不明になっている男性の捜索のため警察と消防が山に入ります」





死亡したのは長野市信州新町に住む農業の土田剛弘さん（76）です。警察によりますと、土田さんは14日、1人でキノコ採りのため信州新町の山林に入りましたが、夕方になっても連絡が取れなかったことから知人が警察に通報しました。15日朝から警察や消防などおよそ「20人」で捜索にあたり、午前8時半すぎに尾根から100メートルほど下の斜面で土田さんを発見し、その後、死亡が確認されました。キノコ採りの仲間「いつも慣れているところだから 今の時期では3日に1度くらいはそこの山に上がっている。だから滑るところは分かっていると思うけど、雨降ったから滑ったと思うんですよね」警察は、土田さんが滑落したとみて死因などを詳しく調べています。また泰阜村の山林では15日、仲間とキノコ採りをしていた神奈川県・厚木市の木下悦夫さん（87）が死亡しました。滑落したとみられています。