政局の決め手は模索中、本日は維新巡る報道多く＝ロンドン為替



日本の政局は、自公連立の崩壊をきっかけに、混迷の度を深めている。自民と野党の連立か、野党連合の成立か、さまざまな形態が模索されているようだ。本日は維新関連の報道が多かった。



日本維新の会共同代表・藤氏は記者会見で、与党自民党との党首会談を経て、野党3党（維新、立憲民主、国民民主）の幹事長・国対委員長レベルでの協議を調整中と説明した。 野党統一候補について具体的な合意はなく、今後協議を続ける意向を示した。藤田氏は党内での意見聴取や手続きの進行についても触れ、来週以降の調整に期待を持たせる発言を行った。



また、高市自民党総裁とも会談し、首相指名選挙での対応について意見交換した。高市氏からは強く連立に関する要請があったようだ。しかし、現時点で決定的な合意はないとしている。全体として、連立や協力関係構築に向けた調整段階にあるとの認識を示した。



USD/JPY 151.39 EUR/JPY 175.96 GBP/JPY 202.20

