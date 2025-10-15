けさ、起きて“肌寒い”と感じた方も多かったのではないでしょうか。この週末の雨を境に季節はさらに進みそうです。一方で、沖縄や鹿児島などでは30℃を超える真夏日となりました。

10月中旬にもかかわらず、海で泳ぐ人の姿。きょう、鹿児島県奄美市笠利では最高気温31.7℃を観測しました。

東京から

「暑いですね、普通に夏ですね」

九州地方を中心に90地点で真夏日となり、季節外れの暑さとなった一方…

20代

「ちょっとだけ寒いです」

東日本は肌寒い一日に。東京都心の最低気温は、今シーズン最も低い15.2℃でした。この週末の雨をきっかけに、さらに季節は進むと予想されています。

最低気温が9.5℃となった青森県むつ市では、秋の味覚・マツタケの出荷作業が進んでいます。実は、きょうは「きのこの日」。旬を迎える秋に「たくさん食べてもらいたい」と制定されたそうです。

都内のスーパーには、さまざまなきのこがずらり。価格が安定していることから、物価高の救世主として重宝されています。

きのこの、おいしい食べ方を調べてみました。千葉県の「東京ドイツ村」で始まったのが…

30代

「意外と簡単に」

「重たい」

「しいたけ狩り」です。店では買えないような、大きく育ったしいたけ。

30代

「とれた量に対しての金額は安いのかなと感じました」

収穫したばかりのしいたけは、その場で炭火で焼いて食べられます。ここでの人気は「マヨ七味」！コクのあるマヨネーズがマッチして絶品なんだそう。

人工栽培で安定供給される「きのこ」ですが、なんといっても秋の旬は、いまです。