薬師岳に向かう登山道の維持・管理を目的に、今年2月に発足した民間団体「薬師トレイルクラブ」が今月、修復作業を始めました。登山者からの寄付金を活用して荒れた登山道を修復する取り組みです。



今月8日、薬師トレイルクラブが実施した登山道修復の講習会。



集まったのは、クラブに所属する登山用品店のスタッフや県自然保護協会、県山岳連盟の会員、ボランティアなど14人です。



この日、修復するのは、登山口の折立からおよそ200m登った地点。登山者が歩いたり雨水が流れたりして侵食が進み深さ1m以上にえぐれてしまった区間です。





登山道コンサルタント 勝俣隆さん「皆さんの家の風呂だと、2、3杯ぐらいでいくんじゃないか大浴場でも」えぐれた所を埋めるのは、丸太や枝、落ち葉、土など。全て現地で調達する「近自然工法」です。自然と調和した登山道の修復を目指しています。中でも重労働なのは、直径20センチ以上、長さ2mもある丸太を担いで運ぶ作業です。「離すよ、いける？」「いけそうです」「じゃあお願いします」「持った感じで何キロくらいありますか？」「50キロ弱、40キロ台ぐらいですかね」この日は、あわせて7本を運び上げました。「いい木持ってきた」「これは細いとは言わせませんよ」京都からの登山者「すごいなー、いやー安全を守るためにいいことじゃないですか、（寄付）しておきますわ」「ありがとうございます」富山県内の中部山岳国立公園で去年から始まった、登山道の維持・管理のために登山者に寄付を呼びかける協力金制度。昨年度は764万円余りに上り、薬師トレイルクラブには、資材の購入費などおよそ80万円が割り当てられる予定です。しかし、この登山道は国立公園内にあることに加えて、土地所有者や管理者がいて勝手に修復することはできず、調整を続けてきました。薬師トレイルクラブ 福山寛大代表「行政ですとか、民間のここの土地所有者の方としっかり承諾書を交わして、実際の現地の整備を行えたということは非常に嬉しいなと思っています」「どうですか？」「もう2センチくらい」「あーいい感じですね」「OK」丸太を組み終えると、その隙間に近くから集めた木の枝を詰め込み落ち葉を敷きます。薬師トレイルクラブ 福山寛大代表「できるだけ隙間とかないよう結構、しっかり詰めて」仕上げは、近くの沢から運び上げた土をかぶせて完成です。「なんか馴染んでいますね」「自然過ぎて分からないです」「すごい、すごい」数家直樹キャスター「きょうの作業で完成したステップです。えぐれは全て埋まっています。しかも自然景観にマッチしています」およそ5メートルほどの区間ですが、完了するまでに1日近くかかりました。ボランティアで参加した人「人力で、みんな協力してやるところがすごいいいなって感じました」環境省立山管理官事務所 一ノ枝亮輔さん「多くは山小屋の方たちですとかが、維持・管理として整備をしているというのが中心になるんですけど、今回、整備団体（薬師トレイルクラブ）ができて、みんなで直していこうという動きが、新しくこの富山県に生まれたというのはすごい大きな一歩だったかなと思う」しかし、薬師トレイルクラブが修復を担う登山道では、1メートル以上えぐれている所が25か所、50センチ以上が48か所も確認されています。薬師トレイルクラブ 福山寛大代表「やっぱり1年、2年で終わるものではないかなと思っています。この先、この活動が大きくなっていけば、富山県内の企業なども、この活動に参加して、賛同していただければなというふうに思っています」薬師トレイルクラブは、今月19日には登山道の現状を知るモニターツアーを、21日と22日には再び修復作業を実施する予定で、参加を希望する人はクラブのホームページなどから連絡してほしいとしています。