FRUITS ZIPPERが、4thシングルCD『はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM』を本日10月15日にリリース。また、表題曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」のMVも公開となった。

本楽曲は、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の新主題歌。MVは、CDジャケットに使用されたポップなセットで撮影された。映像では、メンバーがポップでユニークなダンスをしていたり、小さくなったり大きくなったりしたメンバーがおもちゃ箱のようなカラフルな世界で歌っていたり、“はちゃめちゃ”な演出が繰り広げられる。

また、本日公開されたMVの他にも、メンバーの“KAWAII”表情が収録された“KAWAII FOCUS Video”の公開も予定されている。

なお、FRUITS ZIPPERは全国のCD販売店にて今作の発売記念キャンペーンを行っている。タワーレコードでの衣装展示や、HMVでのコラボレーションポスター掲示など、詳細はFRUITS ZIPPERオフィシャルサイトにて確認可能だ。

