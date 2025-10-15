岡山市が将来を見据えて進める「新アリーナ」の構想。一方で岡山県や県議会などに50万筆を超える署名が提出された「新スタジアム」建設への要望。岡山が抱える2つの大規模プロジェクトは、市民・県民の期待を集める一方で、財源や建設地を巡って様々な議論を呼んでいます。岡山市の新アリーナ計画の現状はどうなっているのか、そして新スタジアム建設には岡山市としてどのように関わるのか。ジャーナリストの春川正明さんが、大森雅夫岡山市長に鋭く切り込みます。

（10月14日放送のRSKラジオ「春川正明の朝から真剣勝負」より一部抜粋）

経済界からの提案で始まった新アリーナ構想

――市が主導して進められている新アリーナですが、現在の状況はいかがでしょうか。

大森： 春川さん、1つだけ。これは市が主導というよりは、経済界の方々が「この新アリーナを作るべきだ」ということで我々のところに来られて、今一緒にやっているという形です。事業自体は市が担いますが。

現状は、北長瀬での建設を念頭に、お金を集めている段階ですね。やはり経済効果が非常に広く及びます。岡山市内と市外の経済効果が1対1ぐらいのイメージなので、これを岡山市民の税金だけで対応していくとなると、私は問題ではないかと。できるだけ企業から寄付を集めた上で、やるかどうかの判断をしようということで進めています。

――企業からの反応はいかがですか。

大森： 我々市役所だけで300社を超える企業を回っていますが、全体としては非常に前向きに回答をいただいています。それらを踏まえて、しかるべき時に判断をしたいなと思っています。

――アリーナの建設は全国的な潮流にもなっています。岡山市の場合は、公が建設し、民が運営する「公設民営」という方向性で考えているのでしょうか。

大森： 大きな方向性としては、そちらになりますね。

公民連携の在り方とアリーナがもたらす“シビックプライド”

――これは大森市長のお立場ではお答えしにくいかもしれませんが、日本では何でもすぐに国や県、市の補助金に頼る傾向が強いように感じます。新アリーナに限らず、もう少し民間企業が資金面も含めて力を入れても良いのではないかと思うのですが、民間の力についてはどうお考えですか。

大森： 私も春川さんと全く同じ考えです。ただ、やはり企業の力というのは、首都圏や近畿圏と我々地方とでは違うところがあります。同じようにやっていくと、東京一極集中がもっと進んでしまうでしょう。ですから、我々行政がサポートできることはサポートしていくというスタンスです。基本的な考え方は同じだと思っています。

――今回の市長選挙でも、新アリーナへの反対意見が一定の票を集めました。しかし、私はアリーナには「社会的価値」があると考えています。経済効果も大事ですが、「シビックプライド」というか、市民の誇りにつながる。「この岡山にこういうものがあるんだ」と、みんなが元気になる。市長がおっしゃる「ワクワク感」の一つの塊になると思うのですが。

大森： そもそもの出発点は、プロスポーツが今の総合運動公園の体育館では、もう試合ができなくなるという問題でした。アマチュアスポーツもプロの影響で大会ができない現状もありました。そうこうしているうちに、採算性も必要だということで、コンサートやコンベンションもできるような施設という話になったのです。

やはり、こういう施設があると市民の誇り、岡山への愛着も増していくのではないでしょうか。先ほど話に出た「ハレノワ（岡山芸術創造劇場）」も、多くの人が県外から来てくれています。大阪で見られなかった人たちも40分あれば岡山まで来られる。私は、街にとってこういう施設は必要なんじゃないかなと思っています。

――ハレノワは本当にすごいものを作ったなと思いました。私の大好きな宝塚歌劇も岡山で見られるようになりましたし、劇団四季も。望月さん（RSK山陽放送 アナウンサー）は、地元にアリーナがあったそうですね。スポーツだけでなく、コンサートなどで賑わいが生まれるのはどんな感じですか。

望月： 私の実家は神奈川県で、横浜アリーナから歩いてすぐのところにあります。成人式やコンサートなど様々なイベントが開催されていて、時には電波障害が起きてしまうくらい人が集まります。それだけ新横浜に人が集まり、周りのホテルや飲食店も活気づいていくのを肌で感じてきたので、岡山にできたらどうなるのかなというのはすごく楽しみです。

サッカー専用スタジアムは“県中心”で。市はサポート役に

――新アリーナともう一つ話題になっているのが、ファジアーノ岡山のためのサッカー専用スタジアムです。J1昇格となれば、見たいけど見られない人が出てくる。先日も50万筆を超える署名が県に提出されましたが、スタジアムへの市としての向き合い方はどうなっていますか。

大森： ファジアーノの頑張りはすごいですね。私もサッカー協会の関連役員をしているのですが、例えばイギリスのプレミアリーグは、日本よりもはるかに人を集めています。これは全てサッカー専用スタジアムなんですね。その必要性は十分わかっているつもりです。

市としても全面的に応援していきたい。ですが、今アリーナ整備を進めている中で、両方とも市が事業主体になるのは体力的に難しい面もあるかなと。ということであれば、できれば県中心でやっていただいて、我々市としてできるだけのサポートをしていく、という対応を取らせていただきたいなと思っています。

――県知事も先週この番組で、署名を受けて「今まで以上に前向きになれた」と話していました。県の方から市に協力要請があった場合はどう対応されますか。

大森： もちろん、お受けしますよ。

アリーナ建設地は北長瀬で確定ではない

――これは私の個人的な意見ですが、県の総合公園にある古い野球場を建て替えて専用スタジアムにし、体育館の場所に新しいアリーナを併設すれば、長崎のようにスタジアムとアリーナの相乗効果が生まれるのではないかと思いました。ただ、アリーナはもう北長瀬に計画されていますから、市役所の方に怒られそうですが。

大森： いえいえ、まず我々は「北長瀬にアリーナを造る」とは一言も言っていないんですよ。

――そうなんですか。

大森： はい。新スタジアムの場所も、様々な議論があると思います。まずはどこに造るのか、どういうものを造るのか、一体お金がどのくらいかかるのか、具体的な検討に入るべきではないでしょうか。総合運動公園も私も候補の一つだろうと思いますし、他にどういう所があるのか、よく見極めて動いていかないと。一旦動き出すとなかなか元に戻りにくいですからね。

――では、北長瀬の新アリーナ予定地の横にある防災公園の隣に、サッカー専用スタジアムを造るという可能性はあるのでしょうか。

大森： そういうことをおっしゃる方がいることは承知しています。私は、それも候補に加えていただければ良いのではないでしょうか。そして全ての利害得失を整理して、対応を決めていくということだろうと思います。

――すみません、私はもう北長瀬のあの場所に新アリーナは決まっているものとばかり思っていました。まだ柔軟に対応される余地が……。

大森： いえ、そういう意味ではなくて。経済界の方々が「北長瀬でやりましょう」と言って来られている。そして我々としても適地だと思うから「あそこでやりましょう」ということになった、ということです。岡山市として「あそこしかないんだから、どうか」と提案したわけではないのです。

県と市の連携へ、まずは信頼関係の構築から

――どこになるにしても、今まで以上に県と市が力を合わせることが大事になってくると思います。今後、知事との向き合い方はどのようにお考えですか。

大森： 私は、とにかくお互いにまず信頼関係を持たなければいけないと思っています。信頼関係を持つには、話をして相手がどう考えているのかを分かる必要がある。

そういう面で、今回もアリーナについて「一緒に話しませんか」ということを投げかけています。ぜひ話をして、一つ一つの方向性について議論し、できるだけ一緒にやっていくというのが良いのではないかなと思っています。