セブンス・ベガの出演決定！ミーマイナー、至福ぽんちょら“沼る音楽” にリアルで出会う『沼音フェス feat. バリサン』開催

11月11日に東京・下北沢MOSAiCにて開催される『沼音フェス feat. バリサン』に、シブヤカンナ（Gu、Vo）、ソラ（Ba）、ハイブリッドマイマイ（Dr）、サコティッシュフォールド（Gu）からなる東京発の4ピースシティロックバンド・7thVega（セブンス・ベガ）の出演が決定した。

■“バズ”のその先を体感する『沼音フェス』開催

『沼音フェス feat. バリサン』は、SNSで見つけた“いい感じの曲”を発信する、音楽キュレーションTikTokアカウント・沼音（ぬまおと）初の音楽イベント。TikTokで人気急上昇中のアーティストや楽曲にフォーカスを当て、“沼る音楽”にリアルで出会える場所を提供する。

なお、同イベントには、ミーマイナー、至福ぽんちょが出演することも決定している。

スワイプでは届かない熱量、イヤホンでは感じきれない振動、“沼る音楽”の本当の魅力を、ぜひ自身の五感でたしかめよう。

■『バリサン』とのコラボも！

なお、本公演はライブシーンをアツくする才能たちを紹介する『バリサン』がfeat.として参加し、イベント会場にて来場者自らが出演者の魅力を語ることができる「『沼音』ブース」「『バリサン』ブース」を設置。さらに、参加者にはここでしか手に入れることができないオリジナルステッカーがプレゼントされる。

現在『バリサン』では、ミーマイナー、至福ぽんちょへの熱烈コメントをまとめた紹介記事が公開中で、セブンス・ベガの紹介記事も近日公開予定。ライブと合わせてその魅力にぜひ触れてみよう。

■イベント情報

『沼音フェス feat. バリサン』

11/11（火）東京・下北沢MOSAiC

開場 18:30／開演 19:00

出演者：ミーマイナー / 至福ぽんちょ / セブンス・ベガ

チケット料金：学割 2,500円 / 一般 3,500円

※学割、一般ともに税込価格／ドリンク代別。

※学割チケットで入場する際は必ず学生証のご提示をお願いします。

チケット販売期間：

2025年10月9日（木）20:00 ～2025年11月10日（月）23:59まで。

※予定枚数に達し次第予告なく販売を終了する可能性がございます。

イベント詳細はこちら

https://t.livepocket.jp/e/numaoto_fes

■関連リンク

沼音 lit.link

https://lit.link/numa_oto

『バリサン』

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/9708/

ミーマイナー lit.link

https://lit.link/meminor

至福ぽんちょ lit.link

https://lit.link/shifukuponcho

セブンス・ベガ biography

https://bio.to/7thVega

