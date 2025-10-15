Photo: haco

防災グッズはいざという時のために必要。でも普段使わないものをたくさん揃えられるほど、スペースもお金も余裕があるわけでもない、というのが正直なところ。

それなら、普段使いもできる防災グッズを揃えてみるのはいかがでしょうか。

普段使いもできる防災ルームシューズ

防災ルームシューズITSUMOは、普段は普通のルームシューズとして履きながら、いざという時は防災用にもなるというアイテムです。

見た目はただのルームシューズなので、普段使いしていてもまったく違和感はありません。

左右兼用なので迷わず履けます。

内側は柔らかい生地で、底はクッション性もあり履き心地はとてもいいです。見た目も履き心地も自然すぎて、防災用ということを忘れそうなくらい。

これがいざという時にどうして防災用になるかというと、釘を踏んでも貫通しない、耐踏抜き性インソールが内蔵されているのです。釘も割れたガラスも貫通しないようになっているので、例えば寝室から玄関までの間になにか割れ物があったとしてもケガすることなく玄関までたどり着ける、ということです。

ただし安全なのは底部分だけで、上からや横からの突き刺しにはご注意ください。

バブーシュタイプで履き方は2通り

普段は脱ぎ履きがしやすいように、かかとを踏んで履けます。ゴム部分が薄いので踏んでも痛くありません。

いざという時には脱げにくいようにかかとを上げて履くこともできます。ゴムはきつめで絶対に脱げなさそう。私は素足では痛かったので、靴下の上から履きたいと思います。

これがひとつあれば日中は普通に履き、夜はベッドサイドに置いて寝るだけ。もしもの時にはサッと履けるので、避難用を他に用意する必要がなく無駄がありませんね。

いつもそこにあるから安心

サイズはM（22.5〜24.5cm）とL（25.0〜27.0cm）の2種類。

汚れたらサッとふき取れて、手洗いも可能というのも普段使いするには嬉しいポイントですね。いつも使っているものが防災グッズになると、どこに置いたか忘れることもないので安心です。