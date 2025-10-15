

10月15日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ＴＥＮＴＩＡＬ <325A> [東証Ｇ] 決算月【8月】 10/15発表

毎年2月末と8月末時点で100株以上を6ヵ月以上継続して保有する株主を対象に、公式オンラインストア及び直営店舗で利用できるマイル（保有株数に応じて2000～1万2000マイル）を年2回贈呈する。



リップス <373A> [東証Ｇ] 決算月【8月】 10/15発表

26年8月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律5000円分のリップス商品に利用できるオンラインギフト券を贈呈する。



サイプレス・ホールディングス <428A> [東証Ｓ] 決算月【8月】 10/15発表

対象は毎年2月末と8月末時点で100株以上を保有する株主。100株あたり1000円相当の株主優待を年2回実施することを検討。



■拡充 ――――――――――――――



千葉興業銀行 <8337> [東証Ｐ] 決算月【3月】 10/15発表（場中）

毎年3月末時点の株主へ実施している「株主優待定期預金」を中間期（基準日25年9月末）に追加実施する。



■廃止 ――――――――――――――



テラスカイ <3915> [東証Ｐ] 決算月【2月】 10/15発表

26年2月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

