SVグロースライセンスの予備審査の判定結果が発表 男女ともに現Vリーグの8クラブが通過

公益社団法人SVリーグ（SVL）は15日（水）、2026-27シーズンのクラブSVGライセンスの予備審査の判定結果を発表した。

SVGライセンスは、新設されるSV.LEAGUE GROWTH（SV グロース）の参加に必要なライセンス。SV グロースは、リーグ全体の競争力の源泉となる厚い中間層の構築をめざして、SVリーグの下部リーグとして2026-27シーズンより創設されるリーグだ。

SVGライセンス交付には予備審査を受けることが必須で、SVグロース参戦意向クラブを対象に行われた。

経営基盤、収益力、地域貢献、社会貢献、強化、育成、遵守義務の7項目で審査が実施され、男女ともに現Vリーグ所属の8クラブずつが通過した。なお、男子の北海道イエロースターズとフラーゴラッド鹿児島についてはSVGライセンスではなくSVライセンスの交付を目指しているということだ。

また、リーグによると現在のVリーグには所属していない新規参戦希望クラブも3つあったとのこと。いずれも予備審査通過はならなかったものの、大河正明チェアマンは「リーグとしてサポートしていきたい」と語った。

SVGライセンスについては、11月末にライセンス申請が締め切られ、2026年3月～4月に判定結果が発表される。

予備審査を通過したクラブは以下の通り。

▼男子

つくばユナイテッドSun GAIA

レーヴィス栃木

千葉ドット

富士通カワサキレッドスピリッツ

アイシンティルマーレ碧南

ヴィアティン三重

クボタスピアーズ大阪

きんでんトリニティーブリッツ

▼女子

アルテミス北海道

リガーレ仙台

信州ブリリアントアリーズ

JAぎふリオレーナ

ブレス浜松

カノアラウレアーズ福岡

福岡ギラソール

フォレストリーヴズ熊本