この秋は、どこか懐かしくて品のある爛ラシカル瓩淵燹璽匹ファッションの主役に。そんな気分にぴったり寄り添うのが、レディの最愛ブランド「ストロベリーフィールズ」から登場した、気品漂う千鳥柄ワンピース。今回は、その魅力をご紹介します♡

ストロベリーフィールズが贈る、王道クラシカルワンピース

出典: 美人百花.com

出典: 美人百花.com

サイドリボンネックワンピース \33,000／ストロベリーフィールズ

ブランドオリジナルの千鳥柄生地を贅沢に使用した、どこか懐かしくも新しい、タイムレスな魅力が光る一着。ウエストラインをすっきり見せてくれる絶妙なフィット感と、歩くたびに揺れるやわらかなフレアラインは、ストロベリーフィールズの真骨頂！ 上品フェミニンなシルエットは、袖を通すだけで気分まで華やかにしてくれます。

配色のジョーゼット素材を用いた立体的な襟元デザインは、クラシカルなムードをぐっと引き立てるポイントに。サイドネックにあしらわれたリボンディテール、快適な着心地を叶えるバックウエストゴム仕様と、ブランドのこだわりがぎゅっと詰まったとっておきのドレスです。

きちんと感はそのままに、デイリーから特別な日まで幅広く活躍してくれる万能アイテム。この秋冬は、クラシカルな美しさを纏って、新しい私を見つけてみませんか？