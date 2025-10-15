WWEの日本人女子レスラーが、オーストラリアの美しい海岸でビキニ姿を披露。勝利の余韻に浸る姿がSNSを沸かせ、ファンから熱い視線が注がれている。

【画像】日本人女子、絶景バックに“ビキニ姿”貴重オフショット

WWE所属の人気スーパースター、イヨ・スカイが自身のXを更新。遠征先のオーストラリア・パースの輝く海をバックに、ヨット上でポーズを決めたビキニ姿のセルフィーを披露した。

キャプションはシンプルに「パースはなんて美しい場所だろう」。この投稿は瞬く間に72万いいね、270万ビューを記録。リング上で空中殺法を繰り出す彼女のオフショットが、ファンの間で大バズりとなった。

現地で開催されたWWEの大イベント「クラウン・ジュエル」では、イヨが地元出身の人気者リア・リプリーと新タッグ“RHIYO”を結成。元ユニットの同僚で先輩後輩関係にあるカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）との因縁タッグ戦に臨んだ。華麗なムーンサルトを繰り出し、見事な連携で勝利を掴んでいる。

この投稿に真っ先に反応したのが同僚女子レスラーのジョーディン・グレース。「イヨ？ いや、アイヨー（AYOOO）だろ、熱い！」とダジャレで称賛したほか、「これリアが撮ったのか？」「イヨがインターネットをぶっ壊してる！」「これはヤバすぎる」「セクシーにも程がある」など、絶賛コメントでタイムラインが埋め尽くされた。

オーストラリア遠征を終え、日本での凱旋大会「WWE SuperShow Japan」（10月17日・18日）へと続くハードスケジュールの中でも、束の間の休息で見せたイヨの元気な姿。日本ではカブキ・ウォリアーズとの再戦や、WWE女子世界王座フェイタル4ウェイ戦などが予定されている。

