「インクルーシブ教育」＝年齢、性別、国籍の違いや障害の有無に関わらず誰もが学びやすい教育について、その実現に向けて期待される、あるロボットがあります。

【写真を見る】同級生とのかけがえのない時間 遠隔操作ロボットの実力

熊本市内の小学校。子ども達が算数の授業を受ける教室にそのロボットがいました。

じっとしているかと思うと動いたり、児童たちの話の輪に入ったり。

このロボットを操縦しているのは児童です。

別の部屋で教諭の助けを借りながら、ロボットを使って授業に参加しています。

遠隔操作ロボット「temi（テミ）」って？

遠隔操作ロボット「temi（テミ）」は様々な理由で教室に通えない子どもの学びを支援するため、熊本市教育委員会が去年 導入し、この学校には9月に配備されました。

（temiを通じて交流）

別室の教諭「何を学んだの？」

児童「算数ー」

児童「三角柱！」

temiを操縦する先生「分かってまーす。見てました。頑張ってました」

児童「頑張りました」

クラスメートと、より自然な形で交流できるのもtemiの魅力の1つです。

クラスメート「勉強を学ぶ仲間」

クラスメート「最初はファミリーレストランのロボットみたいな機械だなと思った。今はクラスメートの１人として、ロボットではなくて1人の人間に対して接するようにしています」

学校側もtemiを使うことで、今は教室に通えない児童の「教室に入るハードルを少しでも下げられれば」と期待を寄せます。

担任「休み時間の教室の空気を感じてもらうことが1番かなと思うので、子ども達と一緒に同じ空間にいるように感じてもらえれば」

遠隔操作ロボット「OriHime（オリヒメ）」って？

このような遠隔操作ロボットが、国の進めるインクルーシブ教育に一役買うのではと、研究に取り組む人がいます。九州ルーテル学院大学の栗原和弘教授です。

九州ルーテル学院大学 栗原和弘教授「今やっているのが肢体不自由や病弱な子の教育なので、そういう子の教育にICTが使えるのではないかと関心を持っていました」

栗原教授は今、遠隔操作ロボット「OriHime（オリヒメ）」を使って、小学校と特別支援学校を繋ごうとしています。10月8日、熊本市内の小学校に栗原教授の姿がありました。

担任「きょうは1か月ぶりくらいかな。伸一郎さんとの交流会です」

栗原教授の研究室は、特別支援学校と小学校の共同授業に遠隔操作ロボットを取り入れることで、学びや交流にどのような効果があるのかを研究しています。

操縦しているのは・・・

西岡伸一郎くん「電動車いすを運転していて」

5年生の西岡伸一郎くん。あだ名は「しんちゃん」です。しんちゃんは、1歳の時に、筋力が低下していく難病の脊髄性筋萎縮症と診断され、ほとんど寝たきりの生活を送っています。

小学校に通うことは難しく、クラスメートもいません。そのため、同級生との共同学習はかけがえのない時間です。

担任「しんちゃんどう思いますか？何で挨拶大切だと思う？」

西岡伸一郎くん「挨拶をしたら、人と関りができる。知らない人とでも」

タブレットを使って、ロボットに手を上げさせたり、拍手をさせたり。ゲームが得意で、自分のYouTubeチャンネルも持つ しんちゃんにとって、タブレットの操作はお手の物です。

授業が終わると子どもたちが自然とOriHimeの周りに集まってきました。

西岡伸一郎くん「大阪万博行ったよ」

同級生「えー」

西岡伸一郎くん「みんなYouTube見られる人は見てね。動画上がっているから」

遠隔操作ロボットが生み出す「現実感」

しんちゃんは、これまで使ってきたリモート会議システムでの授業よりも「同級生と交流しやすくなった」と感じています。

西岡伸一郎くん「OriHimeの交流の方が実際にその場にいる感じがする。現実みたいな感じです」

栗原教授は、遠隔操作ロボットを活用することで「特別支援学校の児童は、より主体的に学ぶことができ、小学校の児童は共に学ぶ実感を持てる」と考えています。

九州ルーテル学院大学 栗原和弘教授「障害が理由で学べない子どもたちがたくさんいるので、気軽に小学校の先生がセットして、

特別支援学校の先生と一緒に授業をやるのが、もっとできるようになればいいなと。そういう環境になることが私が願っていることですね」