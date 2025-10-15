東京・下北沢を中心に活動する男女８人組狷鹽疥ロックバンド瓠崗年キッズボウイ」が１５日、下北沢の空き地で

フリーイベントライブを開催した。

下北沢を舞台にしたラブソング「下北沢ターミナル」（８日先行配信）を記念したフリーライブで、ファン２００人を前に全７曲を披露。１２月１０日に発売するメジャー初ミニアルバム「もっと少年キッズボウイ」は、メジャーデビュー以降初のアルバムで、新曲３曲を含む全６曲を収録。初回生産限定盤は、２月に渋谷で開催した初ワンマンライブの映像が収録される。

同グループはアキラ（メインボーカル）、こーしくん（ボーカル、タンバリン、カウベル）、山岸（ギター）、ＧＢ（ドラム）、きもす（トランペット）、カツマタ（ギター）、服部（ベース）、テツ（ベース※仕事多忙でお休み中）からなる８人組。メンバーそれぞれがＳＥ、鉄道乗務員、映画配給会社員など別々の仕事する狷鹽疥バンド瓩如▲ぅ鵐妊ーズ時代、２３年１０月に発売したシングル「君が生きる理由」は、全国３７ラジオ局・番組でパワープレイを獲得している。

コンサル会社の統括部長で全楽曲の作詞作曲を担当するこーしくんは、「『放課後、空き地に集合な！』って言うのは、ドラえもんを見て育った現代っ子の僕らには憧れでした。今日、ついにかないました。ありがとう、下北沢！ 来年２月には下北沢シャングリラでワンマンもやりますので、何卒」と呼びかけた。