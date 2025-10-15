2017年のジャスティン・バーランダー以来のPSでの完投

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間15日・ミルウォーキー）

ドジャース・山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦先発。初回に先頭チュリオに先頭打者弾を浴びたものの、メジャー移籍後初の完投でプレーオフ2勝目（通算4勝目）を挙げた。米ファンも「すごいものを見られた！」「現代野球ではとても無理だと」と、9回を投げ切ったことに脱帽していた。

初回、先頭のチョウリオに初球96.9マイル（約155.9キロ）のフォーシームを本塁打にされる立ち上がりとなったが、以降はテンポよく打者を打ち取り、スコアボードにゼロを並べた。気づけば9回に入り、最後はボーンを三振に仕留めた。9回111球を投げて3安打1失点1四球、7奪三振だった。

試合後、米メディアが中でも注目したのは山本が「9回完投」を記録したことだった。メジャーリーグは投手の分業制が進み、小刻みな継投を見せるチームは少なくない。球数制限などもあり、“最後”まで投げ抜くことは非常に難しい。それがポストシーズンという大舞台であればなおさらだ。

ドジャースの投手がポストシーズンで完投したのは、2004年の地区シリーズでホセ・リマが達成して以来21年ぶり。メジャー全体でも2017年のジャスティン・バーランダー以来、8年ぶりのことだった。

珍しい完投を見られたことに米ファンも驚きを隠せず、「まさかポストシーズンで完投を見られるとは……」「自分が見たポストシーズンの試合で最もストレスがなかったわ」「初回にホームランを浴びた時はどうなることかと思ったのに」「（記録を知ったファンからは）まだ自分が生まれる前だよ」と反響が広がった。（Full-Count編集部）