「温度調整ムズい」→“この1枚”！【niko and ...】サラッと羽織れる♡「ふわもこベスト」

朝晩と昼との寒暖差が激しい季節は、何を羽織るか迷うことが少なくないはず。そんなときに頼れそうなのが【niko and ...（ニコアンド）】の「ふわもこベスト」。フェイクファーの起毛感があたたかみを添えつつ、サラッと軽く羽織れそうなのが魅力です。カラーごとに毛足の長さや素材感が異なるアソート展開なので、スタッフさんのコーデを参考に自分好みの1枚を探してみて。

サラッと秋レイヤードが作れる！ ふわもこベスト

【niko and ...】「アソートファーベスト」\7,500（税込）

ミリタリーコートのライナー風デザインのベストは、古着ブームに伴って人気継続中。ナイロン生地とフェイクファーの組み合わせがアメカジな雰囲気もありつつ、ふわもこでキュートさも感じる表情豊かな1枚です。公式サイトによると「毛足の長さや風合いをカラーごとに変えたり、異素材を組み合わせ立体感を出したり」しているとのことで、自分好みの1枚を探す楽しさもありそう。チャコールは、毛足が短めでメンズライクな印象。

チェックコーデにベストを足して秋ムード満点

季節感をいち早く取り入れるのにぴったりな、ブラウン系のチェック柄シャツチュニック。これだけでも十分秋らしさを感じますが、さらに秋のムードを高めて立体感のあるコーデにするならベストがぴったり。モカブラウンの毛足長めのフェイクファーが存在感たっぷりですが、面積の小さいベストならチェック柄をきちんと引き立ててくれるはず。

ふわもこベストでリラックスコーデに季節感を

キュートなガーリーコーデに仕上げるなら、シロクマのようなふわもこ素材のアイボリーのベストがおすすめ。カジュアルとキュートのバランスが絶妙で、カジュアルなスウェットシャツにフリルスカートを合わせたテイストMIXコーデにも、違和感なくマッチしそう。

ふわもこ素材でミリタリーコーデもキュートに

ミリタリーテイストのジャンパースカートに合わせて、グリーンとの組み合わせが印象的なベージュのベストをチョイスしたコーデ。グリーンのナイロン生地はミリタリー感が強く出ますが、プードルのようなふわもこの毛足のフェイクファーを組み合わせることで、可愛さをプラス。カジュアルも可愛いもどっちも好き！ という人におすすめのカラーです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

