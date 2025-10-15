妊婦だけど「席譲って」アピールはしたくない、、、バスが発車した直後 → 小学生に声を掛けられて？
妊娠後期はお腹が膨らみ、遠目でも妊婦と気付かれることがあります。
しかし、満員のバスや電車などで座席の真ん前に立ってしまうと『席を譲って』と圧をかけてしまうようで気が引けてしまう筆者。
その時声をかけてきてくれたのは……妊娠中に満員バスに乗車した時のエピソードについて今回ご紹介させて頂きます。
妊娠中に満員のバスで立っていると、声をかけられ……！？
私の息子も、この時に出会った男の子たちと同じ小学生になりました。
だからこそ、知らない人に声をかけ、席を譲ることがとても勇気のいる行動だったのだと実感し、改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。
【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年7月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
illustrator：べこもち85
FTNコラムニスト：Emma.I
長年人事業務に携わり、働き続ける人々の本音や葛藤に触れてきたライター。
現在は仕事や自身の育児を通じて得た経験を元に、誰かの心に寄り添い、クスッと笑えるエピソードを執筆中。
特に、女子中高出身者の視点やグローバル企業出身者の視点からの記事を得意とする。