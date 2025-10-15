お笑いコンビ・千鳥の大悟を慕う11人の『大悟飲み後輩芸人』が16日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（テレビ朝日後11:15、ABCテレビ深夜00:37）に大集結！



【写真】後輩芸人が愕然 最近のちょっといい話に「昔と違う！」

大悟といえば、酒好き芸人として、数々の伝説を残してきた。20年近い付き合いの初期メンバーのかまいたち・濱家隆一＆とろサーモン・久保田かずのぶ＆ダイアン・津田篤宏が今では考えられない大阪時代の破天荒エピソードを大暴露。大悟がメールで連絡する際は『今日は？』というたったひと言。しかし、結婚した芸人には家族を気遣う優しさを見せるという話を聞いた初期メンバーは「昔と全然違う！」「優しくなった…」とがくぜんとした表情を見せていた。



さらに「大悟飲みあるある!!」では、後輩たちを感動させる大悟のさりげない優しさも明らかに。モグライダー・芝大輔「売れてない芸人も連れて行ってくれるし、そういう人がのちに売れる」「大悟さんはみんなが相談したくなる人」とだという。飲み会のアレコレや開催場所、大悟の好きなものなど意外な素顔まで…“大悟飲み”の全貌が明らかに！



また番組ラストには、大悟が「この後、飲みに行きたい人」を発表。はたして、大悟が指名するのは？



