テレ朝2年目・慶応卒才女、「ずっと大好きだった番組」アシスタント就任に歓喜
テレビ朝日入社2年目の三山賀子アナが15日に自身のインスタグラムを更新し、「ずっと大好きだった番組」の進行アシスタントを務めることを喜びいっぱいで報告した。
【写真】テレ朝美人アナ、清楚な魅力あふれる自然体ショットに「いつもと違う雰囲気！」「この笑顔最高に可愛い」
三山賀子は、2001年生まれ。慶應義塾大を卒業し、2024年4月にテレビ朝日に入社。同期入社は松岡朱里。入社式直前の同日早朝より『グッド!モーニング』に出演 。同番組の土曜日版も担当し、 同年10月から開始した同番組の日曜日版も担当している。
そんな三山はこの日、「10月から『くりぃむクイズ ミラクル9』の進行アシスタントを務めさせていただくことになりました！！」と報告。「ずっと大好きだった番組に参加することができて本当に嬉しいです！！」「みなさまに楽しくクイズに参加していただけるよう、精一杯頑張ります」と念願だった番組アシスタント就任に気合十分のようだ。
コメント欄には祝福の声のほか「遂に、グッドモーニング以外でも、大活躍！ キュートな笑顔で人気爆上がりだね、賀子ちゃん」「絶対に観ますね」「やばーい 楽しみ増えたー！」といった喜びの声が寄せられている。
引用：「三山賀子（テレビ朝日）」インスタグラム（@yoshiko.miyama_ex）
