『ズートピア２』新キャラ声優は下野紘に決定 イベントで異例のサプライズ発表
声優の下野紘が、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（12月5日）で鍵を握る新キャラクター・ヘビのゲイリー役を務めることが決定した。きょう2025年（巳年）の10月15日（巳の日）に東京・中池袋公園で行われたSPイベントでサプライズ発表された。
【写真】近い！超至近距離で話す下野紘＆森川智之
同イベントは下野が何かしらの発表を行う「シークレットイベント」としてSNSで集まったファンが雨の中集結。ステージトラックから下野が登場し、『ズートピア2』に出演することが明かされた。声優のシークレットイベントで情報解禁されるという異例の発表方法となった。
下野は「ディズニー作品はいち視聴者として見させていただいていた」とファンであることを明かし、「あまりにも憧れが強くて遠い存在だと思っていた」と同作に出演することへの喜びを爆発させた。
動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、多様性や共生といった現代的テーマを軽やかに描き、世界的ヒットを記録したディズニー・アニメーション映画『ズートピア』（2016年）。その待望のシリーズ最新作では、ウサギ初の警官として活躍するジュディと、正式に警察官となったニックが、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを追うため、潜入捜査に挑む。やがてふたりは、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていくことになる。
いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官ジュディ役の上戸彩、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニック役の森川智之が続投することが発表されると、SNSではトレンド1位を獲得。さらに、スイギュウの警察署長ボゴ役・三宅健太、受付チーターのクロウハウザー役・高橋茂雄（サバンナ）、ポップスターのガゼル役・Dream Ami、ツンドラ・タウンの闇のボスMr.ビッグ役・山路和弘ら、人気キャラクターたちの日本版声優も続投が決定している。
ゲイリーは哺乳類しかいないはずのズートピアに突如現れたヘビで、ジュディとニックはゲイリーを追ってズートピアの秘密の場所へと導かれていく。予告映像では悲しげな表情で「ヘビは悪者じゃない」と訴えているゲイリーだが、その目的は謎に包まれており、ズートピアの謎に大きく関わる存在として早くから注目を集めているキャラクターだ。
イベントには、特別ゲストとしてニック役の森川も登壇した。
