大橋和也、なにわ男子初のドームライブに意気込み「構成とかはこれから」
なにわ男子・大橋和也が15日、都内で行われた『anan AWARD 2025』授賞式に参加した。ライフスタイルグラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）が、“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードにおいて「スーパーアイドル部門」に選出された。
【写真】カワイイ！パンダとお尻プリンプリンさせる大橋和也
来年、初ドームライブが発表されるなか、「今でも緊張しているんですが、より多くのみなさんになにわ男子を知ってもらうきっかけになる。来てもらう方にもなにわ男子っておもしろいな。楽しいなって思ってもらえたら」と意気込み。
現在は「曲決めがやっとちょっと決まったかな。構成とかはこれから」と報告し、関西ノリのトークを褒められると「MCも何分って決まってるけど延びたりする。イヤモニをしているとあと何分やでと言ってくれないと延々としゃべれる」と楽しげに明かした。
また「ほかのメンバーはバラエティー、俳優をやらせてもらってるんですけど。僕は食べることが大好き。あと『anan』さんのテーマである『いま好きなこと』に通じるものがある。その好きなものをなにわ男子が集まったときに、いろんなことを発信できるグループにしていきたい」と掲げていた。
このほか、大賞にtimelesz、俳優部門に今田美桜、クリエイティブ部門にQuizKnock（伊沢拓司、東問、東言）、ステージ部門に鳳月杏、カルチャー部門に塚原あゆ子、ボディメイク部門に盛山晋太郎（見取り図）が選出され、登壇した。開会宣言は黒柳徹子がVTRで務め、絶対王者部門のキヨ、アスリート部門の北海道日本ハムファイターズ、ボーダーレスカルチャー部門のPLAVEが映像出演した。
【写真】カワイイ！パンダとお尻プリンプリンさせる大橋和也
来年、初ドームライブが発表されるなか、「今でも緊張しているんですが、より多くのみなさんになにわ男子を知ってもらうきっかけになる。来てもらう方にもなにわ男子っておもしろいな。楽しいなって思ってもらえたら」と意気込み。
また「ほかのメンバーはバラエティー、俳優をやらせてもらってるんですけど。僕は食べることが大好き。あと『anan』さんのテーマである『いま好きなこと』に通じるものがある。その好きなものをなにわ男子が集まったときに、いろんなことを発信できるグループにしていきたい」と掲げていた。
このほか、大賞にtimelesz、俳優部門に今田美桜、クリエイティブ部門にQuizKnock（伊沢拓司、東問、東言）、ステージ部門に鳳月杏、カルチャー部門に塚原あゆ子、ボディメイク部門に盛山晋太郎（見取り図）が選出され、登壇した。開会宣言は黒柳徹子がVTRで務め、絶対王者部門のキヨ、アスリート部門の北海道日本ハムファイターズ、ボーダーレスカルチャー部門のPLAVEが映像出演した。