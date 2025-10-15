シンガー・ソングライターの山崎まさよしが不整脈の症状により、１１月から予定していたライブツアーの全公演を中止することが１５日、分かった。公式サイトで発表された。

サイトでは「この度、山崎まさよし本人の体調不良により、１１月８日から開催を予定していましたライブツアー『ＹＡＭＡＺＡＫＩ ＭＡＳＡＹＯＳＨＩ ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＴＯＵＲ ２０２５-２０２６ “僕はここにいる”』の全公演を中止させていただくこととなりました」と報告した。

続けて「開催へ向けて山崎まさよし本人の強い意志のもと準備を進めてまいりましたが、不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断し、本人の体調回復を最優先に考え本ツアーを中止するという結論に至りました」と経緯を明らかにした。

中止に伴い「チケットの払い戻し方法や詳細につきましては、改めて弊社ホームページにて御案内いたします」とし「公演を心待ちにしてくださっていた皆様、関係者の皆様、そしてファンの皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とした。