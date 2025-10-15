「恐怖よみがえる」自転車と接触し転倒させた車が走り去るひき逃げの瞬間…大事故の可能性も　直前には“おかしな様子”東京・八王子市

東京・八王子市の車通りが多い道路で、車が自転車に接触。

自転車はその衝撃で倒れてしまいますが、車はそのまま走り去っていきました。

ひき逃げの瞬間です。

被害に遭った女性は当時、何が起きたか分からなかったといいます。

被害者：

その時は分からなかったんですけど、なんか後ろから衝撃を受けて、自転車ごとバーッと吹っ飛んだというか転んでしまって、前かごの荷物がバーッと散ったので、その瞬間“事故かな”と思った。

すぐ目の前にはガードレールがありましたが、女性はその直前で倒れたため、擦り傷や打撲といった軽傷で済んだといいます。

しかし接触したタイミングが遅かった場合、大事故になっていた可能性もあります。

ひき逃げした車の後ろを走っていた運転手は、事故直前の運転におかしな点があったと話します。

後ろを走っていた運転手：

「左にずいぶん寄って走ってるな」とは思いました。映像でも、何でもないときにもかなり左に寄ってますよね。

事故の10秒ほど前にはセンターライン付近を走っていましたが、徐々に左へ。

事故を起こした後には、数メートル先でブレーキランプが点灯しますが、車が戻ってくることはなく、この先のコンビニに入っていったということです。

被害者の女性は強い憤りを感じています。

被害者：

すごく悪質ですよね。恐怖が蘇るというんですかね。もっと大きな事故になりかねないし、人に当たったのに逃げるような人は、やっぱり車に乗る資格がないと思います。

警視庁は、逃げた運転手の行方を追っています。