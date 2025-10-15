ボクシング日本フェザー級７位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が１５日、元世界３階級王者のジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝との５８キロ契約１０回戦（２５日、キルギス・ビシュケク）に向け、堺市の所属ジムで練習を公開。カシメロを撃破して、いとこの元世界２階級王者・亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝と対戦したいとぶち上げた。

京之介は和毅と同じＴＭＫジムに所属していたが、８月末にＭＲジムに移籍。「いとこと同じ環境だと甘えが出る」と理由を明かし、プロ入り前に師事していたＭＲジムの野口喜士会長（５９）と現在はコンビを組む。カシメロ戦に向けては「今回は判定でもいいと思っている。相手の得意な形で勝つのがシブいとも思ったけど、俺も２連敗しているのであとがない」とＫＯにはこだわらず勝ちに徹する構えだ。

そしてその先の野望まで口にした。「和毅とやりたい。前は同じジムだったからできなかったけど、今はジムも違う。階級も同じだし、カシメロに勝って、和毅、ネリとやりたい」と前代未聞のいとこ対決を熱望した。

ネリ、ピカソと世界レベルの相手に連敗中だが、強敵との対戦で得た経験は大きい。「連敗した時は辞めようとも一瞬考えたけど、俺からボクシングを取ったら何も残らん。１週間で切り替えた。子どもに世界のベルトを見せたい」。６月１日に生まれた長男・虎之介くんへの思いを胸に、２１日に決戦の地に飛び立つ。