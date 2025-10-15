目出し帽の男がコンビニで“包丁”突き付け…金を要求も店員の大声に現金奪うことなく逃走　広島・福山市

まだ暗い時間帯に広島・福山市のコンビニでカメラが捉えたのは、入り口付近で店員と全身黒ずくめの男が争うような様子です。

互いに距離を取りながら、店員が手を振り上げる様子も確認できます。

一方、黒ずくめの男が突き出した手には包丁のようなものが見えます。

この黒ずくめの男、目的は何だったのでしょうか。

警察によりますと14日午前3時ごろ、福山市のコンビニに目出し帽をかぶった男が現れ、無言で男性店員に包丁のようなものを突き付け金を要求。

店員が大声を出したところ、犯人は現金を奪うことなく逃走したということです。

当時、店内にいたのは男性店員1人で、店員にけがはありませんでした。

未明に起きたコンビニ強盗未遂事件。

周辺からも不安の声が広がっています。

近所の人は「街灯とかも少ないので、いつかそういうこと（事件）が起こるのではないかなということで（防犯）カメラも付けてるんですけど」と話しました。

男はバイクでその場を離れ、現在も逃走中です。

警察は防犯カメラの映像を解析するなどして行方を追っています。