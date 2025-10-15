【丸亀製麺】松村沙友理、“うどんを使用”サクモチ食感の人気スイーツを絶賛「だいぶ美味しい」

松村沙友理さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【丸亀製麺】すごくすごく! 行きたかったうどんやさんへ！初「丸亀うどーなつ」もいただきました』という動画をアップ。動画では、松村さんが「すごいすごい来たくて」「念願です！」とコメントした『丸亀製麺』で食事を楽しむ様子が公開されました。今回は、この中で、松村さんが大絶賛した丸亀製麺の“人気スイーツ”をご紹介します♪

【関連】松村沙友理が絶賛！【ガスト】シェフ監修の絶品メニュー「驚きのクオリティ」「みんなに食べてほしい！」

松村さんが、「CMで見てて、めっちゃ食べたかった！」と話した商品がこちら！

■丸亀製麺の“うどーなつ”

丸亀製麺 / 丸亀うどーなつ 5個入り 税込350円（公式サイトより）

原材料にうどんを30%以上使用した生地に、特製の白だしをブレンド！お店で一つ一つ手作りすることで実現されるもっちもちな食感とどこか懐かしい味わいで、発売以来、高い人気を集めている“丸亀うどーなつ”。

松村さんが今回チョイスしたチョコ味は、丸亀うどーなつの中でもひときわ人気の高いフレーバー！チョコレート味のチップとココアビスケットをたっぷり練り込んだ生地に、特製チョコレート味パウダーをまとわせているので、どこを食べてもチョコの味わいを楽しめるんだそう。

■チョコチップがギッシリのサクモチ食感

商品を見た松村さんは、「すごい！めっちゃ大量にチョコチップ」と一言。

一口食べると、「すごい！外は結構サクサクで中はモッチモチ！中にもめっちゃくちゃチョコチップ入ってます」「だいぶ美味しいです」と、食感や味を大絶賛！

さらに、「お持ち帰りできるのでそれも便利」「5個も入ってるから」と、袋入りなので食べきれなくても持ち帰れる点もおすすめだと話していました。

原材料にうどんを使用した、丸亀製麺ならではのスイーツ。みなさんもぜひ味わってみてくださいね。

■動画もチェック

動画では、松村さんが【丸亀製麺】の他のメニューを食べてその感想を語る様子なども公開されています！

こちらもぜひチェックしてみてくださいね。