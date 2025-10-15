丸高愛実さんが自身のYouTubeチャンネルに『【毎日メイク】最近のメイクをゆる〜く紹介します』の動画を投稿。愛用のコスメを紹介しながら、メイクの様子を見せてくれました！画像出典：丸高愛実オフィシャルYoutubeより

■アイシャドウ

動画内で紹介されたのはこちら！

LUNASOL/スキンモデリングアイズ BeigeBeige 税込5,500円（公式サイトより）

肌馴染みと目の立体感どちらも叶えてくれるブラウン系アイシャドウパレット！

左の上下のカラーは底見えするほど愛用！

丸高さんはこちらについて「このアイシャドウはだいぶ長いこと使ってる」と長くお気に入りである様子でコメント。また「色んなの使うんだけど、結局これに戻る」と他のアイシャドウを使っても、こちらを使用したくなるとも明かし、信頼コスメのようでした！

■動画もチェック

動画内ではそのほかの愛用品も紹介しながらメイクを披露！ぜひチェックしてみてくださいね。