101歳の現役ランナー宮内 義光さん。10月、福岡で行われた日本マスターズ陸上に、最高齢の選手として出場しました。自らが持つ世界記録の更新を目指します。果たして、その結果は。



軽やかな足取りで走る男性。7月に101歳を迎えた鹿児島市の宮内義光さんです。



日課は、毎朝6時半からのランニング。



（宮内義光さん）

「自分の健康は自分で守るよ、無理しない。スカッとしますよ。気持ちいいよね、汗かくと」





75歳までは毎朝10キロを走っていましたが、膝を痛めたことから、いまは自宅の周りを600メートルほど走っています。（間世田桜子キャスター）「1日でも欠かすと走れなくなる？」（宮内義光さん）「毎日走らないとダメだから」「年を取ると無理をしたらダメ。無理をしない、楽しんでやる。105歳までは何とか走ろうと思って」健康の秘訣は、「走ること」と「食べること」。半世紀以上にわたって宮内さんの健康を守ってきたのは。（宮内義光さん）「これに入れてひとつずつ、毎晩」毎晩必ず食べている、焼いたニンニク。毎日の晩酌では、アロエ入りの焼酎も欠かしません。健康を維持しながら、陸上に打ち込んできました。尋常高等小学校時代、学校までの8キロを毎日はだしで走り、現在の水道局に就職したのち陸上部で活躍。当時はまだ、足袋で走っていたといいます。結婚後、いったん陸上はやめたものの、63歳から本格的に走り始め、次々と世界記録を塗り替えてきました。いまは、4つの世界記録と15の日本記録を持っています。（宮内義光さん）「横文字よ（笑）」走って、食べて、笑って。101歳の元気の源は、“続けること”です。そんな宮内さんに、ことしも一大イベントがやってきました。「日本マスターズ陸上」です。福岡市で行われる選手権には、全国から2000人以上が参加。最高齢の宮内さんは、100歳から104歳までの部の400メートルと800メートルに出場します。狙うは、去年自らがマークした世界記録の更新です！競技に臨む直前の宮内さんに話を伺いました。（記者）「昨日は眠れましたか？」（宮内義光さん）「年寄りはなかなか眠れない。（体調は）なんとか。3分30秒を切らないとダメ。何とか行くんじゃないかと思っている。でもやってみないとわからない」走りのポイントは。（宮内義光さん）「ゴール。100だとしたら前半40、後半60。ラストは全力。（体力を）残してないとダメ」体力を温存してラストに一気にかけぬける、レースの展望までしっかり描きます。（宮内義光さん）「400mは3分30秒、800mは8分9秒を切らないとだめ。やろうと思えばやれるかもだけど、こればっかりはやってみないとわからない、テープを切ってはじめてわかる。やってみます」いよいよ、レース本番。ゴールを目指して駆け抜け、無事、400メートルを走り切りました。世界記録の更新は。（表彰式）「栄光を称える。第1位、400m3分58秒。宮内義光さん」記録は、3分58秒。惜しくも、自身が持つ世界記録3分30秒には及びませんでした。さらに、出場予定だった800メートルは大雨の影響で中止に。宮内さんにとっては、悔しい1日になりました。（宮内義光さん）「あまり調子が良くなかった。なんとかいけると思ったけど遅かった、身体がついてこない。練習不足、膝が痛いから練習できないの。これがなかったら跳ぶんだけどなあ」しかし、負けず嫌いの宮内さん。すでに来年を見据えています。（宮内義光さん）「記録との勝負、相手いないもん。自分との闘い。自分に勝つことそれしかない。練習して来年はもっと頑張ろうと思っている」目標は、105歳まで走り続けることです。（宮内義光さん）「マスターズがあるから私がある、ありがたいことですよ」走りも気持ちも、前向きに！101歳の現役ランナー、宮内さんの挑戦は、まだまだ続きます。