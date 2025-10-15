女優でタレント松田ゆう姫が１５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。人気イラストレーターで漫画家の江口寿史氏がＳＮＳ上に投稿されていた女性の写真を無断でモデルにして広告のイラストを制作していた問題についてコメントした。

ＳＮＳ上では江口氏の過去の作品についても、他人の写真を無断利用していたのではないかとの疑惑が浮上し、複数の企業が同氏のイラストを使った広告の公開中止に踏み切るなど波紋が広がっている。今回の件について松田は「私、アメリカに留学していた時にイラストレーションの授業があって、最初に言われたことが…。『他人が載せている雑誌とかの写真模写すると著作権侵害になる』ってことをたたき込まれて。あっちはめちゃくちゃ法律に厳しいから、それは絶対やっちゃいけないことってのがあったんですけど」と自身経験を口にした。

さらに「でも、日本の場合はちょっと緩いのかな？ 権利問題が」と続けたところでＭＣの大島由香里アナウンサーが「参考にしているという域をちょっと出ているかなと」と言うと「出ているし、そもそも、だいぶ慎重にならなきゃいけないところを（江口氏は）結構、素人でも分かるくらいのレベルでやってるから。１回、手を染めたら戻ってこれないのかなっていうぐらい簡単になっちゃう」と指摘した。

「最初の彼の作風みたいなのは、もちろん江口さんが作ったんだと思うけど、そこから生み出していくのが大変で。でも、トレースしたら、自分の作風は保ちつつ量産できるみたいなところにハマっちゃったのかな？みたいな」と私見を口にしていた。