なでしこジャパンのＭＦ長谷川唯（２８＝マンチェスター・シティー）が、約半年ぶりのカムバックを果たした。

日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、なでしこジャパンの欧州遠征（イタリア戦＝２４日、ノルウェー戦＝２８日）に臨むメンバーを発表した。

長谷川は５月にニルス・ニールセン監督率いる代表の主将に就任したが、同月のブラジル遠征と６月のスペイン戦ではコンディション不良のため参加を辞退。１５日のオンライン会見で、ニールセン監督は「彼女が戻ってくることを非常に喜んでいる。キャプテンであってもなくても、彼女はワールドクラスの素晴らしい選手。守備面でも攻撃面でも非常に素晴らしい視野を持った選手なので、本当にアグレッシブにプレーしてもらいたい」と期待を寄せた。

一方で猝造き瓩あったことも明かした。「キャプテンになってから、なかなかキャンプに参加できていなかったということで、一度キャプテンマークを取れば彼女がチームに戻ってくるのではないかと考えたこともあった」と長谷川の代表離脱中の心境を吐露。しかし「今回戻ってきて非常にうれしいし、本当に素晴らしいキャプテンでもある。意見があれば他の選手の前に立って、しっかりと自分の意見を共有ができる選手だ。個人的にも彼女はマンチェスターＣにいたときから知っているので、どれだけ素晴らしい選手かは分かっている」と長谷川のキャプテンシーにも太鼓判を押して、今後に期待を寄せた。