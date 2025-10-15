今田美桜、ドレス姿で美背中披露「2025年はかなり挑戦の年」【anan AWARD 2025】
【モデルプレス＝2025/10/15】女優の今田美桜が15日、都内で開催されたライフスタイルグラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）が“時代の顔”となるスターを表彰する「anan AWARD 2025」に出演。俳優部門で受賞した。
【写真】「あんぱん」今田美桜＆北村匠海の老けメイクが「再現度高すぎ」
俳優デビュー以来、 ドラマ『花のち晴れ~花男 Next Season~』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『トリリオンゲーム』、『いちばん好きな花』 『花咲舞が黙ってない』、映画『東京リベンジャーズ』、『わたしの幸せな結婚』など話題作に数多く出演。今年は、連続テレビ小説『あんぱん』で主人公「のぶ」を半年間演じ、これまで以上に幅広い世代の支持を獲得した。日本だけでなく、アジアを中心に世界でも注目される今後の活躍にも期待を膨らませながら、今年最も活躍された俳優のひとりとして2025年の数々の日本ドラマ作品を盛り上げたことに感謝をもって、俳優部門が贈られた。
引き締まった背中がオープンとなった、ホルターネックのドレス姿で登場。ふんわりとカールさせたヘアスタイルにピンクのリップを引き、モードな印象をまとっていた。
「私自身2025年はかなり挑戦の年といいますか、初めて経験させていただくこともありまして、そんな中でこんな賞をいただいて嬉しく思います」と笑顔。「これからも引き続きみなさまに楽しい時間をお届けできるように頑張ります。本日はありがとうございました」と締めくくっていた。（modelpress編集部）
スーパーアイドル部門：大橋和也（なにわ男子）
ボディメイク部門：盛山晋太郎（見取り図）
ボーダレスカルチャー部門：PLAVE（映像出演）
クリエイティブ部門：QuizKnock（伊沢拓司・東問・東言）
カルチャー部門：塚原あゆ子
アスリート部門：北海道日本ハムファイターズ（映像出演）
絶対王者部門：キヨ（映像出演）
ステージ部門：鳳月杏（月組）
俳優部門：今田美桜
大賞：timelesz
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あんぱん」今田美桜＆北村匠海の老けメイクが「再現度高すぎ」
◆今田美桜ら受賞「anan AWARD」
俳優デビュー以来、 ドラマ『花のち晴れ~花男 Next Season~』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『トリリオンゲーム』、『いちばん好きな花』 『花咲舞が黙ってない』、映画『東京リベンジャーズ』、『わたしの幸せな結婚』など話題作に数多く出演。今年は、連続テレビ小説『あんぱん』で主人公「のぶ」を半年間演じ、これまで以上に幅広い世代の支持を獲得した。日本だけでなく、アジアを中心に世界でも注目される今後の活躍にも期待を膨らませながら、今年最も活躍された俳優のひとりとして2025年の数々の日本ドラマ作品を盛り上げたことに感謝をもって、俳優部門が贈られた。
「私自身2025年はかなり挑戦の年といいますか、初めて経験させていただくこともありまして、そんな中でこんな賞をいただいて嬉しく思います」と笑顔。「これからも引き続きみなさまに楽しい時間をお届けできるように頑張ります。本日はありがとうございました」と締めくくっていた。（modelpress編集部）
◆ 「anan AWARD」受賞一覧
スーパーアイドル部門：大橋和也（なにわ男子）
ボディメイク部門：盛山晋太郎（見取り図）
ボーダレスカルチャー部門：PLAVE（映像出演）
クリエイティブ部門：QuizKnock（伊沢拓司・東問・東言）
カルチャー部門：塚原あゆ子
アスリート部門：北海道日本ハムファイターズ（映像出演）
絶対王者部門：キヨ（映像出演）
ステージ部門：鳳月杏（月組）
俳優部門：今田美桜
大賞：timelesz
【Not Sponsored 記事】