まわりを笑顔にするハッピーマニア♡ 愛されガールなRay㋲・三浦理奈が語る【らぶなもの】
甘く儚いRayの世界観そのものなRayモデルたち。だけど、猛烈に可愛いだけじゃないんです！今回は、Ray㋲きっての愛されガール・三浦理奈の「らぶなもの」をご紹介します。ハッピーマニアな彼女がライブに通うほど好きなアーティストや、ついつい集めてしまうものとは...？
三浦理奈
まわりを笑顔にするハッピーマニア
Ray model's data
Topic 16タイプ
INFP
Topic わたしのらぶな場所
ソファ
「おうちのソファは、寝転がったり、動画を見たり、ゆっくりくつろげるのがお気に入りポイント！」
Topic 最近買ったもの教えて♡
GOLDYのイヤリング
Topic 小さい頃のお気に入りのわたし
「3才の頃の七五三の写真！ヘア＆メイクのときに、お母さんと離れ離れになったのが寂しくて大泣きした思い出があります（笑）」
Topic 愛用の財布を見せて
MARC JACOBS
「高1から6年くらい使っているお財布。オレンジ色に惹かれて購入しました」
Topic 気分を上げたいときに聴く曲は？
ちゃんみなの「sad song」
「歌詞やリズム感がテンションを上げてくれる。電車や車などで移動中もずっと聴いているお気に入り」
Topic わたしのカメラロールの中身
「ちゃんみなさんのライブのときの1枚。わたしの影響で両親もちゃんみなさんにハマっているんです。一緒にライブに行けてうれしかった♡」
Topic ついつい集めてしまうもの♡
「赤リップはここ3年くらい集めています。色もパッケージも可愛いとテンションが上がる。最近はrom&が好き」
文／杉山春花、佐藤彩蕗
三浦 理奈