「as genuine as a three-dollar bill」の意味は？3ドル札って存在するっけ…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「as genuine as a three-dollar bill」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、皮肉の意味が込められたイディオムです。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「全くのいんちきだ、偽物だ」でした！
「as genuine as a three-dollar billt」は、「なにかが偽物だ」ということを皮肉っぽく言いたいときに使えるイディオムです。
「He bought a high brand car.But his car was as genuine as a three-dollar bill.」
（彼は高級ブランドの車を買った。でも、彼の車は真っ赤な偽物だ）
「genuine」は、「本物だ」という意味の英単語。
しかし、アメリカの紙幣に3ドル札は存在しませんよね。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部