Image: Kyle Barr / Gizmodo US

MetaのRay-Banコラボのスマートグラス好調を受け、Apple（アップル）もスマートグラスの開発を急いでいるという噂があります。スマートグラスファーストで、Vision Proの後継機や安価・軽量モデルはひとまず横に置いておけ！…という状態だとか。

発売直後の話題性だけはあったけど、なかなか先の見えないVision Pro。今後どうなってしまうのでしょう。Appleが当面スマートグラスに注力しても、Vision Proの軸はそこに残るようですけどね。スマートグラスで採用されるのは、visionOSだという見方があるからです。

2モード用意されるvisionOS

Apple事情通のBloombergのマーク・ガーマン氏の最新レポートによれば、Vision ProのオペレーティングシステムであるvisionOSが、Appleが開発中と噂されるスマートグラスに採用されるといいます。

着目すべきは、スマートグラス向けにvisionOSはモードが2つあるというガーマン氏の考え。2つのモードとは、iPhoneと連携させるモードと、MacBookと連携させるモード。

2モード構想の狙いは、当然、1台で二役させること。iPhoneモードのライバルは、MetaのRay-Banコラボのようなスマートグラス。カメラやオーディオ、通話、メッセージなど、簡単な操作でライトな機能を。MacBookモードでは、Vision Proのライバルとなるヘッドセットを念頭に、ゲームやエンタメなど負荷の高い機能も取り入れる想定のようです。

Vision Proで体験したvisionOSの優れたユーザーインターフェースや、現時点でAppleの持つMR系OSがそれしかないことを思えば、それも自然な流れに思います。目のトラッキングや指をつまむ動作など、まさに空間コンピュータと言えるその優れた操作性は、MetaのRay-BanコラボスマートグラスにもQuest 3/ 3Sにも優っています。

Apple Vision Pro最大の功績はそのOSの仕組みを生み出したことだった…で、そのハード自体は消えてしまう、なんて皮肉なことにならないといいですけれど。