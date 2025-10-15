「子ども誰でも通園制度」をご存知でしょうか。政府は来年4月から全国で実施することにしていて、富山県内でもすでに始めている自治体があります。ここからはこの制度について見ていきます。



子ども家庭庁が進める新たな保育の仕組みで、今月から富山市でも始まりました。この制度の最大の特徴は文字通り「誰でも」利用できることです。保護者の就労、つまり「働いているかどうか」に関係なく保育施設を利用できます。





利用は月10時間を上限とし、対象は生後6か月から3歳未満で保育施設に通っていない子どもです。富山市では市内15の私立保育施設で利用可能で、事前に申し込み、面談を経て利用できます。県内では高岡市が最も早く去年の秋から始めています。実際の様子を取材しました。高岡市で「子ども誰でも通園制度」の受け入れを行っている、はおか保育園です。午前9時、制度を利用する親子がやってきました。この園では去年11月から受け入れを始めています。利用料は1時間300円。子ども達は他の子どもや保育士と遊んだりおやつを食べたりして過ごしていました。保護者「週に1回を定期的に2,3時間ずつお願いしています。子ども慣れしていなくて、他の子供たちが遊んでいたら逃げて帰ってくるみたいなことがあったけど、ここ使わせてもらったら慣れて遊びにいったり、他のお子さんがしても果敢に挑戦していくようになった感じですね」保護者「こういう遊びをしましたよとか、私の知らなかった表情も聞けるので、とてもありがたいです。子育てサロンだけではわからないことが、通園してわかってきたので、利用させてもらって本当によかったなと思います」こどもの成長や将来、保育施設に入る前の「慣らし保育」にもなり、保護者にとっては自分の時間がとれるほか、保育士から子育ての相談やアドバイスを受けられるのも魅力だと言います。はおか保育園園長「子育てで悩んでいる方もおられまして、送迎時だったりとか連絡帳を通じてその悩みを話してくれるようになりまして、保育士としてアドバイスさせてもらうことで、子育て支援にもつながっているのではないか」高岡市では現在、この園のみが受け入れを行っていますが、来月から新たにもう1施設が受け入れる予定です。「ありがとうございました、バイバイ」子どもと保護者の双方がメリットを感じられるならいい制度ですね。ただ、課題を指摘する声もあります。代表的なのが保育士の人手不足です。保育の問題に詳しい日本福祉大学の中村准教授です。日本福祉大学 中村強士准教授「職員の確保が、この保育士不足の中で困難になる。これは明らかじゃないかなと思っています。ただでさえ 通常の保育が回らないところで、この誰でも通園制度のための職員を確保するにはそう簡単じゃない。本当に子どものための制度であったら、その子どもを保育する側の問題を解決しないといけないって思うんですよね」保育士の有効求人倍率は、今年7月時点で全国平均で2.77倍、富山でも2.61倍と高い水準が続いていて、現状でも人手不足の状態です。保育士さんの仕事って大変ですからね。中村准教授は、自治体によっては待機児童や、希望する園に入れない現状もあるため、誰でも通園制度の導入でさらに状況が悪化する可能性を指摘しています。また、月10時間という利用時間について、制度としては、もっと長く利用できるようにする必要があるのではないかとも指摘していました。この「子ども誰でも通園制度」は、国が来年4月から全国の市町村で実施する方針です。制度の理念自体は良いものですが、受け入れる保育士の確保や施設整備などを同時に進めていくことが求められます。