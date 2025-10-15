ジョンマスターオーガニックからホリデー限定の香り♪「L&Pヘアオイル パープルフラワー」発売

ジョンマスターオーガニックから、秋冬のホリデーシーズンにぴったりな特別な香りのヘアオイルが登場します。高い保湿力を誇りながらも軽やかでベタつきにくい使用感が人気の「L&Pヘアオイル」が、新しい香り“パープルフラワー”をまとって2025年10月23日（木）より発売。自然の息吹を感じさせるフレッシュな香りとともに、髪に潤いとツヤを与えてくれる心地よい1本です♡

ジョンマスターオーガニックのホリデー限定♡香りで癒すL&Pヘアオイル

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニック。

今回登場する「L&Pヘアオイル パープルフラワー」は、人気の軽やかなテクスチャーはそのままに、自然の中で深呼吸したくなるようなフレッシュな香りが特徴です。

新進気鋭の調香師が手掛けた香りは、スミレの花が咲く谷をイメージ。シトラス、フローラル、ウッディのバランスが絶妙で、毎日のケアタイムを癒しの時間へと変えてくれます。

高保湿なのにサラサラ♡3つのポイントで叶う理想のツヤ髪

POINT1では、ヒマワリ種子油やホホバ種子油を配合し、軽やかなのにしっとりと潤う質感を実現。重たくならず、どんな髪質にもなじみやすい仕上がりです。

POINT2では、ナタネ由来のɤ-ドコサラクトンや海浜植物由来のシーラベンダーエキスが、ドライヤーや紫外線などの熱・乾燥ダメージから髪を守ります。ナイトケアやスタイリング前の使用にもおすすめ。

POINT3では、セラミドとアルガンオイル、マルラオイルが髪の内側と外側を同時にケアし、指通りなめらかなツヤ髪へ導きます。

ホリデーにぴったり♡自然の香りで包み込む幸せヘアケア

価格：4,730円（税込）

パープルフラワーの香りは、朝露に濡れた草木と野に咲く花々を思わせる、穏やかで上品なフローラルウッディ。

強すぎず、自然体で寄り添う香りが魅力です。ドライヤー後のケアだけでなく、外出前のスタイリングにもおすすめ。ホリデーギフトとして大切な人へのプレゼントにもぴったりです♪

容量：56mL

発売日：2025年10月23日（木）

使用用途：アウトバスケア／スタイリング／ダメージ補修

髪にも心にも、やさしいホリデーのご褒美を♡

ジョンマスターオーガニックの新作「L&Pヘアオイル パープルフラワー」は、香りも使い心地も極上の1本。

ホリデーシーズンの特別な時間に、自然の恵みで髪をやさしく包み込み、内側から輝くような美しさを叶えてくれます。

毎日のケアがもっと楽しく、もっと自分らしくなる――そんな幸福感をこのオイルとともに感じてみてください♡