「犬がオシャレすぎる」イケメン俳優、愛犬2匹との“家族”ショット公開！ 「みんなイケメン」
俳優で歌手の宮世琉弥さんは10月14日、自身のInstagramを更新。愛犬2匹とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】宮世琉弥＆愛犬2匹の“家族”ショット
ファンからは「思ってた以上に大きくてびっくり！」「犬がオシャレすぎる」「わんちゃん飼ってるの初耳」「ペットいっぱいで楽しそう」や「りゅーびも犬みたい」「犬3匹おるんかと思った」「みんなイケメン」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「みんなイケメン」宮世さんは「家族でお散歩DAY」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目に愛犬2匹とのショットを載せています。オーストラリアン・シェパードの“ルディ”と、パピヨンの“パル”です。撮影場所は自宅でしょうか。宮世さんは1匹を抱きかかえ、とてもリラックスした様子です。
「Rudy(ルディ)君」を飼い始めた宮世さん12日の投稿で、オーストラリアン・シェパードを飼い始めたことを報告していた宮世さん。「Rudy(ルディ)君です！」と、名前も公表しています。早くも愛犬と過ごすプライベートショットを見ることができ、ファンは歓喜しているようです。
