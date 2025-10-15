「ハーゲンダッツ」のアイスを無料配布！ 有楽町で映画『ストロベリームーン』タイアップイベント開催
人気小説『ストロベリームーン』と「ハーゲンダッツ」のタイアップ無料サンプリングイベントが、10月17日（金）〜10月18日（土）の期間、東京・有楽町にあるルミネ有楽町 ルミネパサージュで開催される。
【写真】甘酸っぱくて優しい味わい！ ミニカップ「ストロベリー」
■月をイメージしたモニュメントが出現
今回芥川なお氏の純愛小説『ストロベリームーン』を原作とした映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』公開に際して開催されるのは、作品の世界観を感じながら「ハーゲンダッツ」のアイスクリームが楽しめるタイアップ無料サンプリングイベント。
会場には『ストロベリームーン』に登場する月をイメージしたモニュメントが出現。月の前で大切な人と手をつなぐと、2人の距離が近づいた証として、月の“うさぎ”から、「ハーゲンダッツ」ミニカップ「ストロベリー」が1人につき1個プレゼントされる。
甘酸っぱくて優しい味わいの「ストロベリー」は、まるで、大切な人と過ごす夜のように、やさしく心をほどいてくれる一品。写真映えするこの体験は、恋人同士はもちろん、仲の良い友人や親子でも参加できる心温まる内容となっている。
なお、『ストロベリームーン』は好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれるといわれる満月“ストロベリームーン”の神話とともに、限られた時間の中で、全力で恋をする高校生の日向と萌の純愛を描く物語。10月17日（金）より、當真あみ主演の実写映画が公開される。
【写真】甘酸っぱくて優しい味わい！ ミニカップ「ストロベリー」
■月をイメージしたモニュメントが出現
今回芥川なお氏の純愛小説『ストロベリームーン』を原作とした映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』公開に際して開催されるのは、作品の世界観を感じながら「ハーゲンダッツ」のアイスクリームが楽しめるタイアップ無料サンプリングイベント。
甘酸っぱくて優しい味わいの「ストロベリー」は、まるで、大切な人と過ごす夜のように、やさしく心をほどいてくれる一品。写真映えするこの体験は、恋人同士はもちろん、仲の良い友人や親子でも参加できる心温まる内容となっている。
なお、『ストロベリームーン』は好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれるといわれる満月“ストロベリームーン”の神話とともに、限られた時間の中で、全力で恋をする高校生の日向と萌の純愛を描く物語。10月17日（金）より、當真あみ主演の実写映画が公開される。