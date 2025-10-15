CSファイナルがスタート

■ソフトバンク ー 日本ハム（15日・PayPayドーム）

クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージが15日からセ・パ両リーグで開幕した。2年連続ペナントを制したソフトバンクはみずほPayPayドームで日本ハムと対戦。試合中継を見ていたファンは、聞き馴染みのある“声の主”に注目していた。

さすがの現役選手らしい解説を披露している。この日のパ・リーグCSファイナルはTOKYO MX1などで放送された他、BS テレ東でも中継された。BS解説は松井稼頭央氏、そして前田健太投手が務めていた。

前田は広島で活躍した後にメジャーへ渡った。9年目の今季はタイガースで7登板して0勝0敗、防御率7.88にとどまり、5月にリリースされた。その後はカブスとヤンキースの3Aでプレーした。

パ・リーグ球団に在籍していたわけではないが、試合前にはメジャーで対戦経験もある日本ハムのフランミル・レイエス外野手と再会し、ハグを交わすなど旧交を温めていた。前田の“登場”にファンも驚いたようで、「なんか聞き覚えのある声だと思ったら」「日本に帰ってきてるんだ！」「マエケンの解説やっぱり良いな」「BSテレ東の解説がマエケンなので今日はこちらで視聴」「マエケンがなぜいるんだ!?」「マエケン解説嬉し」と反響が寄せられた。（Full-Count編集部）