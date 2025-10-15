純白ドレス姿を添えて応募条件を提示

東京大学を卒業している人気アイドルがSNS上で婚活…！綺麗なドレス姿と挙げられた牘募条件瓩肪輒椶集まっている。

「結婚相手募集」「30歳になったのでいよいよ結婚したいです！」とXに書き込み、ウエディングドレス姿を添えて投稿したのは、4人組アイドルユニット「学歴の暴力」のなつぴなつ。

「なつぴと結婚してくれる方はフォームからお申込み下さい」と応募方法を説明し「気になった方にはこちらから連絡します」とつづっている。

また職業や学歴、趣味などの自身のスペックを追記し、応募条件も提示。年齢は25から35歳で年収は500万円以上、未婚で恋人がいないことなど、6つの条件を明記している。

SNS上では「意外と条件優しい」「これは辞退します」「良い人が見つかりますように」「結構良心的」「応募しようかな。東大卒の美女素晴らしい」などのコメントが寄せられた。 なつぴなつは東京大学工学部を卒業、同大学院工学系研究科を修了しており、IT系会社員をしながらアイドル活動やコンセプトカフェのプロデューサーをしている。