CMに出演し一世風靡したあの子が…！

2006年に大ブレイクし、5月に結婚を報告した30歳元人気子役の倏タ吋轡腑奪鉢瓩肪輒椶集まっている。

「またもや私事ではございますがっ」とインスタグラムに書き込み、お腹が見えるコーデで笑顔を見せる姿をインスタグラムで披露したのは志村玲那。

「じつは、、、お腹に赤ちゃんがおります」と妊娠していることを報告し、「現在は安定期に入っていて母子共に健康です」と近況を説明。

「出産することを考えると怖い事ばっかりですがとっても優しすぎる旦那がものすごーく不器用ながらも支えてくれているのがわかるので一緒に乗り越えていこうと思います」と続けており、「出産予定は来年の2、3月なのでまだまだ先です！」「とにかく楽しみではあるのでまた素敵な報告ができるように素敵な日々を過ごしていきます」と前向きな姿勢を見せている。

SNS上では「母子共に健康で無事にうまれてきますように」「おめでとうございます」「あの子がもうこんなに大きく…」「懐かしすぎる、嬉しいニュースだ」などのコメントが寄せられた。 志村はバラエティ番組「あっぱれさんま大先生」(フジテレビ)に2002年から出演。06年コマーシャルソング「たらこ・たらこ・たらこ」を歌う2人組「キグルミ」として歌手デビューし、一世を風靡した。