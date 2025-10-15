timelesz新メンバーはモデル業に意欲 菊池風磨＆佐藤勝利の名乗りに…「人のターンを奪わないでください」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が15日、都内で行われた『anan AWARD 2025』授賞式に参加した。ライフスタイルグラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）が、“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードの大賞に選出された。
【写真】カッコイイ！全身ブラックコーデで揃えた佐藤勝利＆松島聡ら
8人体制初の雑誌表紙となった『anan』の撮影を振り返り橋本は「風磨くんは髪の毛を垂らしてこういう風に目を細めたり…」と再現すると菊池は「イジってるな」と苦笑。「この8ヶ月で新しいイジり方を覚えた（笑）」としながらもうれしそう。
個人でもグループでも活躍目覚ましいなか、今後挑戦したいことについて新メンバーが回答。猪俣が「マルチに活躍できるアイドルになりたい。最近お芝居をさせてもらって楽しい、いろんな感情が芽生えたので演技のお仕事をやっていけたらうれしい」と俳優業に興味を示す。
さらに、橋本は「いろんなことをやりたいけどモデルのお仕事をさせていただきい」と挙げ「たくさん、目の前のことを全力でやりたい」とやる気十分。篠塚も「僕もいろんな活動がどれも楽しいけど毎回、『anan』さんとご一緒すると、普段、服にむとんちゃくなので勉強中なのですが、普段自分ではきないスタイリングをしていて雑誌のお仕事が楽しくて。モデル方面で活動できたら」と意欲をみせた。
すると菊池は「じゃあ、俺もモデルやろうかな」とノリノリ。佐藤も「じゃあモデルやろうかな」と乗っかって、篠塚は「人のターンを奪わないでください」と苦笑。菊池は「なかなかできないですから。日々大変な鍛錬がありますからね」とうなずいていた。
来年に向け、グループとしての抱負を聞かれた菊池は「ドームツアーがあったりグループでの活動、個人での活動がありますが本当に仲良くチームワークを発揮できているかな。とにかく仲良く元気にやっていけたら」と掲げていた。
同アワードは創刊55周年を迎えたマガジンハウスのライフスタイルグラビア週刊誌『anan』が、“時代の顔”となるスターを表彰。『anan』のマスコットであるananパンダにちなみ、金のananパンダトロフィーを贈呈される。
このほかスーパーアイドル部門に大橋和也（なにわ男子）、俳優部門に今田美桜、クリエイティブ部門にQuizKnock（伊沢拓司、東問、東言）、ステージ部門に鳳月杏、カルチャー部門に塚原あゆ子、ボディメイク部門に盛山晋太郎（見取り図）が選出され、登壇した。
開会宣言は黒柳徹子がVTRで務め、絶対王者部門のキヨ、アスリート部門の北海道日本ハムファイターズ、ボーダーレスカルチャー部門のPLAVEが映像出演した。
