葵わかな＆神尾楓珠が高校生役でキュン連発 藤原丈一郎らとの“卒業式”動画も…『すべ恋』【第1話ネタバレあり】
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の第1話が、12日に放送された。
【動画】葵わかな・神尾楓珠・藤原丈一郎らセーラー服＆ブレザーで“高校卒業式”
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていく。
第1話では、高校卒業〜遠距離恋愛でのすれ違いが描かれた。TVerで見逃し配信中。ドラマ公式Xでは、藤原丈一郎らも混じった制服姿の「卒業式」オフショット動画も公開されている。
※以下ネタバレあり
第1話冒頭、高校生の真央が屋外のボードに絵を描いているところに、由宇が遭遇。絵を消そうとしたホースの水が由宇にかかり、2人は笑いあった。真央に魅了された由宇は、「初めて会った日から彼に興味がなかった日なんて、1日もなかった」「彼が特別に見えなかった瞬間なんて、一瞬もなかった」と“運命の恋”を直感した。
由宇も絵を勉強するようになり、真央と2人で美大に合格。しかし進学先は、真央が東京、由宇は神戸だった。
それでも、真央は「両思いじゃんって思ってるのって、俺だけ？」「やってみなきゃわかんないでしょ」と、由宇を抱きしめ、遠距離恋愛が開始。会えるのは2ヶ月に一度。神戸の港でデートでは、自撮りではしゃぐなど、キュンシーン連発となった。
由宇はなかなか会えない寂しさを抱えながら、アートカフェを開きたいという真央の夢に自分の未来を重ね、神戸で1人暮らしし、バイトに明け暮れる。しかし3年後、就職活動と卒業制作に追われ、会う頻度が減ってしまったことに限界を感じた由宇は、真央のそばにいたいがあまり、ある選択をしてしまい…。
