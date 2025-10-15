子ども「苦しい」 世界最貧国マダガスカルの今 サイクロンで教室破壊・畑全滅…マラリア感染急増も 【FNSチャリティキャンペーン】

アフリカ大陸南東部の島国・マダガスカル。

2025年10月に入って反政府デモが激化、クーデターが発生したと報じられ、大統領が国外に逃亡したとみられています。

暴動の引き金は、「生活の苦しさ」。

世界で最も貧しい国のひとつマダガスカルは、国民の約8割が1日2ドル以下で生活する貧困層です。

貧困や政情不安で苦しむ国民に追い打ちをかけるのが…毎年のように襲いかかるサイクロン。

最大瞬間風速50m/sを超える強いサイクロンの数は増加傾向です。

ユニセフ 気候変動担当 ヴァン・ウッフェレン氏：

マダガスカルは気候変動の影響を最も受けている国の一つです。

2025年は2月から3月にかけて、サイクロンが南部の地域を襲い約3万人が避難。

それから2カ月後の5月。

「FNSチャリティキャンペーン」の取材で、酒主義久アナウンサーはサイクロンで甚大な被害がでた南部の街・フォートドーファンに向かいました。

サイクロンの爪痕 屋根がない教室

街中には、壊れた道路や屋根が飛ばされた家がそのまま…。

サイクロンの爪痕はこの地区唯一の中学校にも。

教室を見せてもらうと…。

酒主義久アナウンサー：

上はほぼ一面が曇り空です。これは…もう屋外ですね。屋根がほとんどなくなっている。

屋根がなく、雨ざらしの教室。黒板は雨で痛み、剥がれてしまっています。

学校のほぼ全ての教室が被害に。しかし、財政的な支援がなく、修繕の見通しはたっていません。

約20年前のサイクロンで壊れた教室もそのままになっています。

3月のサイクロンでは、南部の地域だけでも200カ所以上の教室が損壊。

現在は仮設のテントで授業を受けていますが、一時、4万8000人の子どもたちが学校に通えない状況に。学ぶ機会が奪われました。

サイクロンの影響でマラリア感染急増も

子どもがいかに気候変動の影響を受けているかを示す指標「子どもの気候危機指数」で、世界10位とワーストクラスのマダガスカル。

取材したのは、この街に住むタヒアナさん（23）。7歳の娘ダニエラちゃんと暮らしていました。

その暮らしを一変させたのは2025年3月のサイクロン。

タヒアナさん：

大きな音がなったらびっくりして、すごく泣くようになってしまって。サイクロンの前はそんなことなかったのに。

もともと体が弱かったというダニエラちゃんの心に大きなダメージが。

影響はそれだけではありませんでした。

タヒアナさん：

私の娘がマラリアにかかったんです。

蚊が媒介し、発熱や嘔吐などの症状がでる感染症のマラリア。発症から24時間以内に治療しなければ死に至る可能性もあります。

現地の研究によれば、サイクロンがマラリアの感染を急増させている可能性も。サイクロンが医療設備を破壊し、医療システムの崩壊に繋がっているというのが理由です。

ダニエラちゃんも満足な治療を受けることが難しい状況でした。

サイクロンから約2カ月がたったある日…。

タヒアナさん：

ダニエラは弱ってしまって…歩けなくなって、亡くなってしまいました。

娘のダニエラは私にとって本当に生きる力になる存在でした。私の大事な大事な宝物でした。

酒主アナ：

話したくないこともあったと思うんですけれども、話してくれて本当にありがとうございました。

タヒアナさん：

話したことでサイクロンの問題を世界に知らせることができます。

その機会をもらえたことに、私は心から感謝しています。

収入源の畑も全滅…12人で分ける少しの食事

ここ数年、国内でサイクロンの影響を受けたのは600万人以上。

国民の8割が農業に従事しているこの国では、経済への影響も甚大です。

どのような影響が出ているのか。私たちはフォートドーファンからさらに南西に100kmほどのマロアリポティという農村へ向かいました。

酒主アナ：

この一本道の両サイドに木が植えられていますが、同じ方向に倒れているのがわかります。これもサイクロンの影響だということです。

村に到着し、話を聞いたのはルハラノさん（60）。

ルハラノさん：

ビュンビュンビュンビュンビュンビュン、サイクロンで強い風が吹いていたのよ。これが揺れてななめになって、全部だめよ。

畑で育てていたキャッサバという芋はサイクロンでほぼ全滅。

今の年収は、平均の1/4。日本円で約2万4000円に過ぎません。収入の1/3を失ってしまったのです。

ルハラノさんは夫を亡くし、12人いる家族全員を1人で支えています。

自宅は8畳ほど。炊事場で寝ることも…。

ルハラノさん：

広い家を借りるお金がないから、ここでみんなで寝ているのよ。

ルハラノさんが毎朝行うのは海辺にある井戸への水くみ。重さ数kgにもなるタンクを頭にのせ、歩きづらい砂浜をのぼるルハラノさん。

酒主アナ：

ずーっと果てしなく続いています…。

ルハラノさん：

背中も腰も全部痛いわ。

砂浜をのぼりきった後は赤土の上を進み、片道2時間の道のり。

ようやく到着すると息つく間もなく昼食の準備です。鍋に入っているのはとうもろこしだけ。

サイクロンがなければもう少し食べられたはずのご飯。

ルハラノさん：

味付けはないわ。きょうのご飯はこれだけ。

12人で分ける少しの食事。きょうのご飯はこの１食だけです。

酒主アナ：

お金があまりないことはサイクロンと関係していますか？

ルハラノさん：

ずっと前から貧しい。だからもっと貧しくなっているのよ。

そんなルハラノさんの言葉を神妙な面持ちで聞く子どもたち。

酒主アナ：

今の生活はどうですか？

フランシアさん（11）：

わかりません。

通訳：

あなたの生活ですよ？

フランシアさん：

苦しいです。

「生活が苦しい」という正直な心の声。

酒主アナ：

さっきのご飯はおなかいっぱいになりましたか？

首をふるフランシアさん。

酒主アナ：

何が一番食べたいですか？

フランシアさん：

いろんな色がある料理が食べたい。

貧困に拍車をかけるサイクロン。気候変動が子どもたちの暮らしを苦しめています。

（「サン！シャイン」10月15日放送より）