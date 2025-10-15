子ども「苦しい」 世界最貧国マダガスカルの今 サイクロンで教室破壊・畑全滅…マラリア感染急増も 【FNSチャリティキャンペーン】
アフリカ大陸南東部の島国・マダガスカル。
2025年10月に入って反政府デモが激化、クーデターが発生したと報じられ、大統領が国外に逃亡したとみられています。
暴動の引き金は、「生活の苦しさ」。
世界で最も貧しい国のひとつマダガスカルは、国民の約8割が1日2ドル以下で生活する貧困層です。
貧困や政情不安で苦しむ国民に追い打ちをかけるのが…毎年のように襲いかかるサイクロン。
最大瞬間風速50m/sを超える強いサイクロンの数は増加傾向です。
ユニセフ 気候変動担当 ヴァン・ウッフェレン氏：
マダガスカルは気候変動の影響を最も受けている国の一つです。
2025年は2月から3月にかけて、サイクロンが南部の地域を襲い約3万人が避難。
それから2カ月後の5月。
「FNSチャリティキャンペーン」の取材で、酒主義久アナウンサーはサイクロンで甚大な被害がでた南部の街・フォートドーファンに向かいました。
サイクロンの爪痕 屋根がない教室
街中には、壊れた道路や屋根が飛ばされた家がそのまま…。
サイクロンの爪痕はこの地区唯一の中学校にも。
教室を見せてもらうと…。
酒主義久アナウンサー：
上はほぼ一面が曇り空です。これは…もう屋外ですね。屋根がほとんどなくなっている。
屋根がなく、雨ざらしの教室。黒板は雨で痛み、剥がれてしまっています。
学校のほぼ全ての教室が被害に。しかし、財政的な支援がなく、修繕の見通しはたっていません。
約20年前のサイクロンで壊れた教室もそのままになっています。
3月のサイクロンでは、南部の地域だけでも200カ所以上の教室が損壊。
現在は仮設のテントで授業を受けていますが、一時、4万8000人の子どもたちが学校に通えない状況に。学ぶ機会が奪われました。
サイクロンの影響でマラリア感染急増も
子どもがいかに気候変動の影響を受けているかを示す指標「子どもの気候危機指数」で、世界10位とワーストクラスのマダガスカル。
取材したのは、この街に住むタヒアナさん（23）。7歳の娘ダニエラちゃんと暮らしていました。
その暮らしを一変させたのは2025年3月のサイクロン。
タヒアナさん：
大きな音がなったらびっくりして、すごく泣くようになってしまって。サイクロンの前はそんなことなかったのに。
もともと体が弱かったというダニエラちゃんの心に大きなダメージが。
影響はそれだけではありませんでした。
タヒアナさん：
私の娘がマラリアにかかったんです。
蚊が媒介し、発熱や嘔吐などの症状がでる感染症のマラリア。発症から24時間以内に治療しなければ死に至る可能性もあります。
現地の研究によれば、サイクロンがマラリアの感染を急増させている可能性も。サイクロンが医療設備を破壊し、医療システムの崩壊に繋がっているというのが理由です。
ダニエラちゃんも満足な治療を受けることが難しい状況でした。
サイクロンから約2カ月がたったある日…。
タヒアナさん：
ダニエラは弱ってしまって…歩けなくなって、亡くなってしまいました。
娘のダニエラは私にとって本当に生きる力になる存在でした。私の大事な大事な宝物でした。
酒主アナ：
話したくないこともあったと思うんですけれども、話してくれて本当にありがとうございました。
タヒアナさん：
話したことでサイクロンの問題を世界に知らせることができます。
その機会をもらえたことに、私は心から感謝しています。
収入源の畑も全滅…12人で分ける少しの食事
ここ数年、国内でサイクロンの影響を受けたのは600万人以上。
国民の8割が農業に従事しているこの国では、経済への影響も甚大です。
どのような影響が出ているのか。私たちはフォートドーファンからさらに南西に100kmほどのマロアリポティという農村へ向かいました。
酒主アナ：
この一本道の両サイドに木が植えられていますが、同じ方向に倒れているのがわかります。これもサイクロンの影響だということです。
村に到着し、話を聞いたのはルハラノさん（60）。
ルハラノさん：
ビュンビュンビュンビュンビュンビュン、サイクロンで強い風が吹いていたのよ。これが揺れてななめになって、全部だめよ。
畑で育てていたキャッサバという芋はサイクロンでほぼ全滅。
今の年収は、平均の1/4。日本円で約2万4000円に過ぎません。収入の1/3を失ってしまったのです。
ルハラノさんは夫を亡くし、12人いる家族全員を1人で支えています。
自宅は8畳ほど。炊事場で寝ることも…。
ルハラノさん：
広い家を借りるお金がないから、ここでみんなで寝ているのよ。
ルハラノさんが毎朝行うのは海辺にある井戸への水くみ。重さ数kgにもなるタンクを頭にのせ、歩きづらい砂浜をのぼるルハラノさん。
酒主アナ：
ずーっと果てしなく続いています…。
ルハラノさん：
背中も腰も全部痛いわ。
砂浜をのぼりきった後は赤土の上を進み、片道2時間の道のり。
ようやく到着すると息つく間もなく昼食の準備です。鍋に入っているのはとうもろこしだけ。
サイクロンがなければもう少し食べられたはずのご飯。
ルハラノさん：
味付けはないわ。きょうのご飯はこれだけ。
12人で分ける少しの食事。きょうのご飯はこの１食だけです。
酒主アナ：
お金があまりないことはサイクロンと関係していますか？
ルハラノさん：
ずっと前から貧しい。だからもっと貧しくなっているのよ。
そんなルハラノさんの言葉を神妙な面持ちで聞く子どもたち。
酒主アナ：
今の生活はどうですか？
フランシアさん（11）：
わかりません。
通訳：
あなたの生活ですよ？
フランシアさん：
苦しいです。
「生活が苦しい」という正直な心の声。
酒主アナ：
さっきのご飯はおなかいっぱいになりましたか？
首をふるフランシアさん。
酒主アナ：
何が一番食べたいですか？
フランシアさん：
いろんな色がある料理が食べたい。
貧困に拍車をかけるサイクロン。気候変動が子どもたちの暮らしを苦しめています。
（「サン！シャイン」10月15日放送より）