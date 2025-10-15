俳優の今田美桜さんが「anan AWARD 2025」に登場しました。

【写真を見る】【 今田美桜 】 「ダークな役にも挑戦してみたい」 「anan AWARD」授賞式で意気込みを語る

「anan AWARD」とは、常に時代に寄り添い旬のトレンドを発信し、時のスターの方々を特集してきた『anan』が、 その年を象徴し、活躍したスターの方々を表彰するイベント。



今年は今田さんにとって、連続テレビ小説「あんぱん」で主人公の「のぶ」を演じたり、TBS世界陸上のアンバサダーや、「第76回NHK紅白歌合戦」の司会に選ばれたりと、飛躍の年。





俳優部門を受賞して今田さんは‟2025年はかなり挑戦の年で、初めて経験させていただくことが沢山ありまして、その中でこのような賞をいただいて、皆さんに楽しい時間を届けられたのかなと思うと嬉しく思います”と笑顔。





また、アワード当日に発売となった「スペシャルエディション」での撮影ついて聞かれると、今田さんは‟普段の自分らしさも取り入れさせてもらいながら、トレンド大賞なのでトレンドを取り入れつつ和気あいあいと撮影しました”と振り返りました。



さらに、「あんぱん」での撮影について、今田さんは‟一人の半生を演じることは初めての経験でしたけど、嵩役の北村匠海さん、他のキャストの皆様、スタッフの皆様の支えのおかげで一年間楽しく乗り越えられて、終わった後にも「あんぱん観ていた」って言ってもらうこともあって、こんなにも多くの人に届いていたんだなと実感しています。”と振り返り、‟素敵な一年間を過ごさせていただきました。”と感謝を伝えました。

今後挑戦してみたい仕事について、今田さんは‟俳優として今後ダークな役にも挑戦してみたい。お見せできたらいいなと思います。”と微笑みました。







【2025年度受賞者】



anan AWARD 2025 大賞：timelesz

anan AWARD 2025 俳優部門：今田美桜

anan AWARD 2025 スーパーアイドル部門：大橋和也（なにわ男子）

anan AWARD 2025 ボディメイク部門：盛山晋太郎（見取り図）

anan AWARD 2025 ボーダーレスカルチャー部門:PLAVE

anan AWARD 2025 クリエイティブ部門：QuizKnock

anan AWARD 2025 カルチャー部門:塚原あゆ子

anan AWARD 2025 アスリート部門:北海道日本ハムファイターズ

anan AWARD 2025 絶対王者部門:キヨ

anan AWARD 2025 ステージ部門:鳳月杏



