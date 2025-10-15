【年金】今日は2カ月に1度の支給日「1000円でも上げて」物価高に不安の声…宝くじ売り場に直行の人も

福井県のショッピングセンターで高齢者を対象に無料で配られていたのは、その名も「年金もち」。

15日は2カ月に一度の年金支給日。

都内のATMを訪れてみると、年金を受け取りにきた人たちの列が外まで延びていました。

待ち望んだ年金支給日ですが受け取った人たちは、ぜいたく気分とは、ほど遠いようで…、「（1カ月）10万ぐらい。家族2人なんですけど何にも大した物買ってないのに、4000〜5000円軽くいく。大事に使いたい（年金 月約10万円・60代）」「（2カ月で）17万円ぐらい。物価高がすごいから安いお店ばかり探して。（Q.生活費で？）そう、全部終わってなくなっちゃう（年金 月約8万5000円・70代）」「（2カ月で）8万6000円。最小限の生活しているんですよ。1日大体1000円以内に収まるように。年金だけじゃとてもじゃないけど生活できないですよ（国民年金のみ 月約4万3000円・80代）」といった声が聞かれました。

中には、ATMから出てきてそのまま宝くじ売り場へ直行し、少ない年金支給額に一獲千金を狙う人も。

年金 月約11万円・70代：

これ当たればみっけもんだなと思うんだよな。

年金 月約6万円・70代：

宝くじ今買った！何の夢もないから5億当たったら分けてあげる。

わらにもすがる厳しい生活の背景にあるのは、やはり物価高です。

2025年度は多くの受給者の年金が前年度比で1.9％増額と引き上げられたものの、物価上昇に追いついてはおらず、実質的には目減りが続いているのが現状です。

激安で知られる都内のスーパーには年金支給日の15日、多くの人たちが訪れていました。

来週にも次の首相が決まる見通しの中、年金受給者たちが政治に期待することとは？

年金受給者に話を聞くと「まずは物価高（対策）ですよね。国民の生活を守ってほしい、私腹を肥やすよりもね」「あまり期待はできない。公約掲げてもその公約がボツになったりするし…。ただ暮らしやすくなるといいと思う」「給付金はいりません、いっときニンジンぶら下げられてもね。年金は1000円でも2000円でもいいから上げてもらった方がいいです」といった声が聞かれました。